عايشين حياتنا.. رحمة خالد توثق قدرات أصحاب متلازمة داون في جلسة تصوير

فستان يحمل اللون الأحمر ومكياج هادئ أظهر ملامحها الملائكية، الممزوجة بضحكات ملئت وجهها وحركات عفوية بريئة عبرت بها رحمة خالد، أول مذيعة من متلازمة داون، عن سعادتها أثناء خضوعها في جلسة تصوير جديدة، شاركت بها متابعيها عبر حسابها على "فيس بوك". فوسط حدائق إحدى المدن الجديدة، وقفت "رحمة" بحركاتها البريئة ليوثقها المصور محمد عاطف، بمجموعة من الصور المختلفة، التي لاقت تفاعلا كبيرا على منصات "السوشيال ميديا": "كنت مبسوطة جدًا بالسيشن.. من الحاجات الجميلة اللي اتبسطت أني عملتها"، هكذا عبرت "رحمة" عن سعادتها. Advertisements ترغب "رحمة" دائمًا في التعبير عن أصحاب متلازمة داون، بمجموعة من الرسائل المختلفة: "بحب التصوير والتمثيل والإعلانات.. عشان أغير نظرة المجتمع دايمًا لذوي القدرات الخاصة، وأظهر النماذج الإيجابية.. إحنا بنقدر نتصور ونعيش حياتنا طبيعي". ورحمة خالد هي أول مذيعة من أصحاب متلازمة داون، تقدم فقرات في برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "DMC" كما أنها من أبطال السباحة على مستوى الجمهورية.

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