سمية في دعوى طلاق للضرر: جوزي طردني وحرمني من بناتي عشان مكتبتش شركتي باسمه

"استحالة العشرة الزوجية"، جملة مقترنة بالعديد من قضايا الخُلع التي تقيمها السيدات لإنهاء حياتهن الزوجية، وراءها آلاف الأسباب التي تؤدي إلى وقوف المرأة بساحات المحاكم، ويأتي الخذلان على رأس المشكلات خاصة في حالة فقدان الثقة بين الطرفين، فلم تعد أسباب الخلع والطلاق والنفقة كما كانت في السابق، بل تطورت لتصبح غريبة عن المألوف.

أقامت "سمية. ر" دعوى طلاق للضرر أمام محكمة الأسرة بإمبابة، بسبب تعدي زوجها عليها بالضرب وطردها خارج المنزل بعدما رفضت نقل ملكية شركتها الخاصة باسم زوجها، وحملت الدعوى رقم 2912 لسنة 2019، ومازالت الدعوة تنظر الآن أمام المحكمة للفصل فيها.

وقالت الزوجة أثناء جلسات تسوية المنازعات بمحكمة الأسرة إن زوجها طلب منها أن تنقل ملكية الشركة المملوكة لها، باسمه، ولكن الزوجة رفضت، ما أثار غضب الزوج، وتعدى عليها بالضرب المبرح أمام طفلتيها، ثم طردها خارج منزل الزوجية، ولم يكتف بذلك بل حرمها من رؤية طفلتيها، وبالرغم من حصولها على حكم بضم حضانة طفلتيها، إلى أنها لم تتمكن من تنفيذ الحكم لعدم الاستدلال على عنوانه.

لذلك أقامت الزوجة دعوى طلاق للضرر تطالب فيها بالانفصال عن زوجها، وجاء بعريضة الدعوى أن الزوجة تبغض الحياة الزوجية، ولم تعد تأمن على حياتها مع الزوج بسبب تعديه الدائم عليها بالضرب والإهانة أمام أطفالها وأنها، وثقت ذلك بمحضر رسمي مرفق بالدعوى.