صور.. سلمى حايك تعلق على إطلالة فستان الممثل الأمريكي

باللغتين الإنجليزية والإسبانية، علقت الفنانة المكسيكية ذات الأصول اللبنانية سلمى حايك، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، على الإطلالة "غير التقليدية" للفنان الأمريكي بيلي بورتر، خلال حفل توزيع جوائز Critics' Choice Awards 2020.

وقالت "حايك": "تبدو أفضل مني في الوشم الفراشات الليلة الماضية في جوائز Critics' Choice"، مرفقة صورة لها بفستان أسود مكشوف الظهر وبدون أكمام، يظهر وشمين لها بألوان فاتحة.

وخلال الساعات الماضية، تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد على ما يزيد على 120 ألف تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات، أبرزها: "وشومه أفضل بكثير"، و"يبدو أكثر أثارة منك يا حايك"، و"هذه مقارنة كوميدية وغير عادلة".

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بيلي بورتر.. عاشق الفساتين

وتلك ليست المرة الأولى التي يرتدي فيها بيلي بورتر فستانا أنثويا، فقد سبقه عدة مرات قرر خلالها أن تكون ملابسه مزيج من الرجالي والحريمي، وكذلك تميل للأنثوية.

كان من بين حضور حفل توزيع جوائز Critics' Choice Awards 202 كيرستين دانست وتوماسن ماكنزي، وكارول بيرنت وداكوتا فانينج ونيكول الأنصارى كوكس وسينثيا إيريفو وكيت ماكينون وجيليان أندرسون وآنا دي أرماس.