"أبو القمصان" تنعي مايا مرسي في وفاة ابنها: راح لجنة ربه

نعت نهاد أبو القمصان، رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، أمين تامر، نجل الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، الذي وافته المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم عن عمر 15 عامًا.

وكتبت أبو القمصان، على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "ابن صحبتي الغالية الجدعة مايا مرسي، الشاب الجميل أمين 16 سنة غير عنوانه، راح لجنة ربه، أكيد في مكان أحسن ربنا يصبر قلب أمه وأبوه، إنا لله وإنا إليه راجعون، ربنا يا ابني يجعلك شفيع لأمك وأبوك وأخواتك في الجنة، ويقويكي يامايا ويبرد قلبك".