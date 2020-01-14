بدون زوجته.. العسيلي ينشر صور شهر العسل في المالديف

شارك الفنان محمود العسيلي متابعيه، عبر على حسابه الشخصي على موقع إنستجرام، بصور له من شهر العسل، دون ظهور زوجته خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم.

وظهر "العسيلي" بـ"مايوه"، في 4 صور، خلال وجوده في البحر و"حمام السباحة"، بجزر المالديف، معلقا: "وأنا مش واخد بالي".

وخلال الساعات الماضية، تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد على ما يزيد على 65 ألف تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات، أبرزها: "هى المدام فين، إزاي تتصور لوحدك وتسيبها"، و"هتعيش فتبات ونبات وتبقى الجوازة التالتة تابته فعلا"، و"حلوة فورمة الساحل دي يا عسيلي".

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يشار إلى أنه منذ يومين، نشر محمود العسيلي مقاطع الفيديو، من الطائرة التي كان على متنها، بالإضافة إلى مناظر طبيعية وبحر، دون ظهور وجهه أو زوجته، مرفقا تعليقا بأنه موجود في جزر المالديف.

يذكر أن الفنان محمود العسيلي، احتفل بزفافه على خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم، الجمعة الماضي، عقب مرور أيام على عقد قرانهما، والتي تعد الزيجة الثالثة له.