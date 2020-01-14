بفستان لامع قصير.. درة تحتفل بعيد ميلادها في حضور نجوم الفن

احتفلت الفنانة التونسية درة، أمس، بعيد ميلادها الـ 40، داخل متحف القاهرة وسط حضور فني كبير، ونشرت الفنانة "بشرى" عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، عدة صور من حفل عيد الميلاد.

وظهرت الفنانة التونسية أمام كعكتين لعيد الميلاد، إحداهما مستطيلة الشكل وتحمل صورتها، وأخرى "طابقين" باللون الوردي حملت رسمة فُستان، مع شموع.

إطلالة درة

وتألقت درة بفستان قصير ميتالك، لامع، جاء بموديل الـ "وان شولدر" مع هيد بيس على الشعر، ومكياج بسيط.

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واعتمدت الفنانة على حذاء برقبة باللون الأبيض.

حضور قوي لنجوم الفن

حرص عدد من نجوم الفن على حضور الحفل، أبرزهم الفنانة يسرا، خالد سليم، بسمة، دنيا سمير غانم ورامي رضوان، خالد سليم، ريهام عبد الغفور.