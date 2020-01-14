من هاني عادل إلى نور الشريف.. شائعات الزواج تلاحق درة

تميزت بأناقتها وذوقها الرفيع في اختيار الملابس بين الكلاسيكية والعصرية، تحرص على ارتداء الفساتين الراقية الفخمة التي تجعلها تبدو كالأميرات، هي الفنانة التونسية درة ذروق، التي أكملت عامها الـ40، أمس، الإثنين.

وعلى الجانب الآخر تعتبر حياتها الشخصية دائمًا مثيرة للجدل بسبب الشائعات التي تلاحقها باستمرار وتحديدًا شائعات الزواج، وأغربها شائعة زواجها من الفنان نور الشريف قبل رحيله بسنوات عدة.

ويقدم هُن الشائعات التي لاحقت الفنانة درة، بشأن زواجها من 3 فنانين، خلال السطور التالية.

شائعة الزواج من هاني عادل

تردد شائعة في مايو عام 2013، حول زواج درة السري من الفنان هاني عادل، والتي تناقلته وسائل الإعلام المختلفة، ما جعلها تؤكد عدم صحتها وأنها ما هي إلا شائعة سخيفة، موضحة أنه ما هو الإ زميل وصديق شاركها بطولة فيلم "فارس أحلام"، وانتهى الأمر عند هذا الحد وتربطها به علاقة طيبة كعلاقتها بكل الوسط الفني.

وأضافت درة، أنها لا تحب الحديث أو الخوض في حياتها الشخصية، مؤكدة أنها لو قررت الزواج في يوم من الأيام فسيكون زواجا علنيا وستعلن فرحتها لجمهورها كي يفرح معها خاصة وأنها عندما ارتبطت بخطبة مع رجل أعمال تونسي أعلنت الأمر فلماذا تخفيه.

أحمد حاتم

أما الشائعة الثانية التي طالت درة هي وقوعها في حب الفنان أحمد حاتم، خلال تواجدها ضمن فعاليات مهرجان"الجونة"، ولعل السبب يرجع لنشر الفنان الشاب صورة تجمعه بها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، والتي علق عليها قائلًا، "طب ايه"، وهو ما أوحى بوجود علاقة حب ستتوج بالزواج قريبًا.

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وبدأ جمهور كلا النجمين السؤال حول تجهيزات الزواج من درة، ثم جاء الرد الحاسم للقصة من جانب أحمد حاتم مؤكدًا أن ما يجمعه بالفنانة درة رباط الصداقة ليس أكثر، وأنه رد على تساؤلات جمهوره قبل أن تتحول الصور إلى مادة مثيرة للشائعات، ولكن من الجانب الآخر لم تعلق الفنانة التونسية الجميلة درة على ما كتبه صديقها وتجاهلت القصة برمتها.

نور الشريف

بعد مرور نحو أكثر من 5 أعوام، على رحيل الفنان نور الشريف، الذي رحل عن دنيانا خلال عام 2015، تداولت أخبارًا خلال الفترة الماضية، بشأن زواجه سرا قبل وفاته من الفنانة التونسية درة، ما جعل الرواد يبحثون عن حقيقة الأمر.

ونفت الفنانة درة، الأخبار المتداولة، خلال تصريحاتها لـ"الوطن"، "ده كلام سخيف وفارغ، انتشر مش عارفة مين وراه، على مواقع مدفوعة على الفيسبوك، ولا أساس له من الصحة".

وتابعت دره خلال تصريحها بتوجيه النصح لمروجي الشائعات، قائلةً: "ربنا يهديهم ويبعدوا عن الناس وسيرتهم المحترمة".

كما سخرت من شائعة زواجها من نور الشريف، حيث كتبت حينها عبر حسابها على موقع "فيس بوك": "أنا متجوزة من رشدي أباظة".

وكان العمل الذي جمع بين الفنانة درة والفنان الراحل نور الشريف، فيلم "بتوقيت القاهرة"، وهو من بطولة شريف رمزي وشريف صبري وكريم قاسم، وجرى طرحه بدور السينما عام 2015.