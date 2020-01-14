امرأة تحول منزلها إلى مكان خيالي باللون الوردي

القاهرة - لايف ستايل
خضع منزل من 6 غرف نومٍ لتحولٍ وردي لا يصدق على مدى العقد الماضي، على الرغم من أنه ليس منزلاً جديدًا، ومتاحٌ للإيجار منذ سنوات. انتقلت إيمي، 43 عامًا، من لندن إلى مدينة إيسسيكس في عام 2009، لهدفٍ وحيد وهو تحويل المنزل الذي تملكه إلى تحفةٍ فنيّةٍ من اللون الوردي من الداخل والخارج، إذ يضم المنزل عشرات الغرف الأنيقة، كلٌ منها مصمم بشكل مختلف تمامًا، من الصالون والمطبخ المستوحى من الفضاء إلى السلالم المزينّة بالزهور.
وقالت إيمي: “إنَّ تصميم المنزل مستوحى من الماضي والحاضر والمستقبل، بالإضافة إلى أشياء أكثر تحديدًا مثل الفن والموضة والموسيقى والطبيعة والكون، وبالطبع بشكل عام من الحب”.
وتابعت: “من الصعب بالنسبة لي شخصيًا أن أعلق على ما أرى تجربة المنزل من منظار شخص غريب؛ لأنني أنا من صممته وهو يعكس واقعي، وغالبًا ما يصنفه الزّوار بمكان خيالي مفعم بالإلهام وكأنه من عالم آخر”.
ويمكن الإقامة في هذا المنزل، أو استئجاره للقيام بجلسات التصوير وغيرها، إذ ظهر حديثًا في الفيديو كليب الخاص بأغنية Bounce Back للفرقة البريطانية “ليتل ميكس”، ولم تحدد بعد إيمي قيمة الإيجار الذي ستتقاضاه؛ لأنه يختلف وفقًا لمعايير عدة مثل طبيعة الاستخدام، وعدد الأشخاص.
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