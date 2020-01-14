ينتظر مولود برج "الدلو"من الجمعة 10 إلى الخميس 16 كانون الثاني هدوء وراحة

مهنياً: اسبوع جيد يقدم لك حدثا فلكيا يتعلق بك مباشرة هو انتقال كوكب عطارد الى برجك يوم 16 ليسهل عليك حركة التنقلات والمواصلات والاتصالات والملفات والاوراق لكن مع وجود الشمس في الجدي يجعلك تدخل في مرحلة هدوء ركود مرحلة بطيئة وغر فعالة البداية مع يوم السبت القمر الخسوف من السرطان والكواكب المتراصفة من الجدي يقدمان لك كل الدعم المادي والمعنوي والتعاطف مع قضاياك ومشاريعك ويؤمن المساعدة والتحالف فلا تتردد في اخذ المبادرات والقيام بالاتصالات المهمة وحل المسائل والقضايا العالقة تتقلب الامور يومي الاحد والاثنين مع انتقال القمر الى الاسد لذلك عليك مراجعة حساباتك لا تختلق المشاكل الادارية والقانونية انت بحاحة الى كل المرونة من اجل ايجاد تسوية وحلول حاذر التصلب في المواقف كما يجب ان تواجه وتحاور كي تصل الى حل للامور العالقة من فواتير متراكمة ملفات أوراق ومستندات ومعاملات رسمية تخف الضغو وتستعيد نشاطك مع وصول القمر الى برج العذراء يومي الثلاثاء والاربعاء الذي يشكل مثلثا فلكيا ترابيا مع الشمس من برج الجدي الذي يقدم لك مصالحة حلحلة تسوية كي تحسم الامور لصالحك تتابع الحظوظ مع وصول القمر الى الميزان يومي الخميس والجمعة ايام دسمة غية بالحظوظ من اقوى الايام تفرح ويطمئن بالك ويكون بانتظارك تقدم ودعم ترقية مكافأة وتقدير كل هذه الامور من نصيبك تسهل الاتصالات والمفاوضات اسبوع موفق تحصد فيه ثمار جهودك وقد تفرح بنجاح مهني او شخصي.

عاطفياً: تدور الاحداث العاطفية بشكل جيد يقرب المسافة بين الاحبة فتجتاز دورة من الحظ جيدة اسبوع رومانسي بسبب زيارة كوكب الحب الى برج الحوت اي الى بيت الرومنسية بالنسبة لبرجك ما يجعل الحياة الاجتماعية اكثر تناغما معك ويشجعك الفلك على اعتماد طريقة جديدة في شؤونك العاطفية تحمل اليك الافراح الشخصية كولادة طفل جديد بالعائلة او نجاح يخص احد الاولاد .للعازب اسبوع مسلي وغني بالقاءات والتعارف والاجتماعيات.

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