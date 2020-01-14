تنتظر مولود برج "الحوت "من الجمعة 10 إلى الخميس 16 كانون الثاني أحداث مهمة ومؤثرة في حياته

مهنياً: انطلاقة اسبوع جيدة مبادرة حلوة تتنفس الصعداء وتسترخي ان تأثيرات هذه الفترة مختلفة تماما فهي تعمل لصالحك مع وجود القمر والخسوف في برج السرطان المائي الصديق يوم السبت ما يجعلك تحتفل بتاثيرات ديناميكية ونشيطة وسريعة الايقاع والوتيرة امتحانات وارباح ثقة بالنفس ونتائج مدرسية ممتازة وهذا الامر يناسبك جدا فانت تملك طاقة كبيرة على المشاركة في كافة الاجتماعات المهنية وان تلعب دورا بناء في حياتك وفي حياة الاخرين يتابع الحظ طريقه الى يومي الاحد والاثنين مع انتقال القمر الى برج الاسد الصديق فتكون تاثيراته ايجابية ما يجعلك شخص متفوق مبدع وذكي تملك طاقة كبيرة جسدية وفكرية لكن سوف تكثر الضغوط مع انتقال القمر الى العذراء ليشكل مثلثا فلكيا ترابيا ضاغطا في مواجهة برجك مع الشمس من الجدي يومي الثلاثاء والاربعاء من الايام الاكثر تعبا تحمل مشاكل جدالات مناقشات نوع من اجواء ملبكة حاول ان ترتب امورك المالية والادارية والقانونية حاذر من الفتور والجفاء انها ايام مشحونة بالتوتر والالتباسات مشوشة لا تهمل وضع مصرفي او استشفائي غير سليم يتبدل لمشهد الفلكي مع انتقال القمر الى الميزان يومي الخميس الجمعة فتدخل في مرحلة انفراجات حركة حلول ايام بحاجة الى ليونة لايجاد الحلول لمشاكل السابقة ايام بحاجة الى التحرك بدقة وممارسة الليونة واللجوء الى اشخاص يساعدونك اسبوع موفق حاول ان ترتاح قدر المستطاع وتشحن نفسك بطاقة ايجابية.

عاطفياً: مغازلة وانفراج دعم وتأييد هذا هو العنوان الكبير لحياتك العائلية بحيث يلاطفك كوكب الحب من برجك ويجعلك تعيش فترة واعدة من السعادة والفرح والانسجام شخصيتك جذابة لامعة وعيونك تبرق من التاثيرات الداعمة لحياتك العاطفية والشخصية للعازب, لا تتفاجأ اذا تطوّرت صداقة الى علاقة حب ولا تتفاجأ بحب من النظرة الاولى سوف تتعدد اللقاءات الحميمة وتزدهر العواطف الصادقة.

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