تنتظر مولود برج "القوس"من الجمعة 10 إلى الخميس 16 كانون الثاني أخبار جيدة

مهنياً: تكون بداية هذا الاسبوع مميزة ومثمرة بسبب الطوالع الفلكية الداعمة والايجابية مع وجود القمر المكتمل والخسوف في السرطان يوم السبت الذي يشكل مربعا فلكيا مع الشمس من الجدي يبقى عليك ان تنطلق بالقرات يلي وضعتها للسنة الجديدة الشمس في بي المال تجعلك تنتقل الى مرحلة محاسبة الى مرحلة تقييم وتعزيز الامور المالية انتبه من المصاريف الايضافية يتابع الحظ طريقه مع وصول القمر الى الاسد يومي الاحد والاثنين فيلمع نجمك مع اشراقة نارية جيدة وحب واخبار سارة مفرحة تجعلك تؤمن بنفسك وقدراتك انها اهم وافضل ايام الاسبوع فما عليك الا ان تنهي كل الاعمال الصعبة من امتحانات اشغال اوراق وملفات قبل ان ينتقل القمر الى برج العذراء ليشكل مثلثا فلكيا ترابيا مع الشمس من الجدي يومي الثلاثاء والاربعاء فتتراجع نسبة الارباح وتخيب بعض آمالك فلا تجازف باستقرار حياتك ايام صعبة تحمل قلق مفاجآت انتبه من التقصير وكن حذرا ممنوع الاهمال والتقصير في المذاكرة والواجبات الاكاديمية حاول الا تخلق لنفسك عداوات من لا شيء تتبدل التاثيرات الفلكية وتتحسن الامور نسبيا في عطلة الاسبوع مع انتقال القمر الى الميزان يومي الخميس والجمعة توقيت مناسب جدا ومساعد ومريح يقدم لك طاقة ايجابية وداعمة ايام مهمة لتوسيع دائرة التحرك اسبوع مميز يجعلك تتمتع بالحظوظ التي تدفعك الى المبادرة الجريئة.

عاطفياً: يتحدث كوكب الزهرة من برج الحوت المواجه لبرجك عن اهتمامات شخصية وعائلية ملحة وطارئة قد تكون مرهقة لاعصابك او تسبب لك الانزعاج تستنتج بالتأكيد أنّ الجوّ العاطفي حاليًّا قد يكون مشحونًا بالمتاعب والتوتّر، تعيش بعض الانفعالات المعقدة وتبدو وكأنك قلقا على احد الاولاد اضبط انفعالاتك ولا تحاول القاء اللوم على الشريك للعازب تكثر النقاشات الحادّة وتميل الى معاملة الحبيب باستخفاف وبعدائية حذار اتخاذ أي خطوة حاسمة وسلبية قد تندم على أي قرار أو خيار لاحقًا.

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