تنتظر مولود برج "الجدي"من الجمعة 10 إلى الخميس 16 كانون الثاني أحداث سعيدة

مهنياً: اسبوع مهم ومناسب جدا جدا حركة نشاط حظوظ بالجملة مساعدات تعاون لكن فقط انتبه من يوم السبت من تاثيرات القمر والخسوف والتراصف بين زحل وبلوتون من برجك الذي يؤثر عليك بشكل مباشر ويجعلك تتعرض لمضايقات في هذا الاسبوع المهم والصعب في نفس الوقت قد يتقرر خلاله مصير او اتجاه لا تخالف القوانين ولا تستفز احدا على الاطلاق سيطر على طاقتك وحافظ على استقرارك مضايقات ازعاج شعور بالتعب لكن يجب ان تعلم انه لا توجد ظروف مستحيلة فما عليك الا التأني والتصرف بكل هدوء ومرونة ولباقة وشطارة ولا تنجرف وراء التحديات كذلك عليك الانتباه والحذر من القمر من برج الاسد الذي يحمل معه متطلبات ومسؤوليات ركض ضغط مستمر تراجع تعب واجبات جامعية مدرسية امور مهنية او مسائل ادارية وصحية حاول ان تصحح الاخطاء وتنازل قليلا لغاية وصول القمر الى العذراء يومي الثلاثاء والاربعاء الذي يشكل مثلثا فلكيا مع الشمس من برجك فتبدا الانفراجات والتفاهم والتعاطف معك ايام جيدة تقدم لك الدعم والربح والنجاح ايام تطلب منك ان تكون جاهزا لانهاء الاعمال الصعبة لكن سوف تدخل بفترة ضعيفة من ناحية الحظ عتب ضغوط الخطأ ممنوع بتاتا يومي الخميس والجمعة مع انتقال القمر الى الميزان الذي يشكل مربعا مع برجك ايام من الاقل حظا والاكثر تعبا لذلك رتب امورك ونظمها ولا تترك شيئاً للصدفة.

عاطفياً:تشهد حياتك العاطفية والعائلية انسجاما وتآلفاً وسط اجواء هادئة ولطيفة تعزز الروابط وتعيد لم الشمل وتقرب وجهات النظر والقلوب ويتم التواصل مع الحبيب على نحو رومانسي وناضج، ما يعزّز الثقة بينكما تباشر بدورة فلكية ممتازة على الصعيد العاطفي يزيد من جاذبيك وسحرك للعازب تسعى الى تلطيف الاجواء وتعرف فترة استثنائية على صعيد اللقاءات العاطفية واجواء المغازلة والودّ والتقارب.

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