لشعر صحي.. طريقة عمل شامبو طبيعي في المنزل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي
بينما تلجأ المرأة إلى قائمة طويلة من منتجات العناية ومستحضرات التجميل للاستخدام اليومي، فإنها تغفل مدى احتواء تلك المستحضرات على مواد كيميائية قد تضر بالبشرة والشعر على المدى البعيد.
من بين تلك المستحضرات، الشامبو الذي قد يحتوي على مواد السيليكون والمواد الحافظة والعطرية المضرة بالشعر، لكن هل فكرتي يومًا في طريقة طبيعية منزلية لعمل الشامبو بعيدًا عن المواد الكيمياوية؟
مكونات الشامبو بطريقة طبيعية:
- صابون غار مكون من (زيت زيتون - زيت غار - زيت حبة البركة - عسل) .
- زيت جوز هند.
- كبسولة فيتامين E.
- روزماري.
- لافندر.
- عسل.
طريقة التحضير:
- أحضري وعاءً، وضعي به 4 ملاعق من صابون غار.
- بعدها احضري كوب ماء مغلي به مستحضر عشبي "ملعقة صغيرة من روزماري"، فهو يمنع تساقط الشعر، ويعمل على تقويته، وضعي هذه المكونات على صابون غار ثم قلبي جيدا.
- استخدمي ملعقتين من العسل الأبيض، على المكونات السابقة، حيث إنه مفيد جدًا للشعر، ويعمل على عدم لصق الشعر.
- ثم ضعي ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند، مع 3 كبسولات فيتامين "E"، فهو مهم جدًا لصحة الشعر، حيث يحتوي على مضادات أكسدة تعالج شيب الشعر وتقويه، ثم قلبي جيدا.
- اسكبي ملعقة صغيرة من عطر لافندر، على المكونات السابقة، فهو يعتبر مادة حافظة طبيعية، وضيفي ملعقة صغيرة روزماري.
- ضعي الخليط السابق في الخلاط، لتحصلي على قوام مضبوط للشامبو.
- ثم بعد ذلك، اسكبي هذه المكونات في زجاجة، وضعيه في الثلاجة.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.