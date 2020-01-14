إمام مسجد بأوغندا يكتشف أن "عروسته رجل" بعد أسبوعين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي:

تعرض إمام مسجد في أوغندا إلى عملية نصب واحتيال، اكتشفها بعد أسبوعين من زواجه.

قصة إمام المسجد الذي يُدعى محمد موتومبا، بدأت عندما كان يبحث عن فتاة ليتزوجها، وبالفعل التقى إحدى الفتيات المحجبات التي أعجبته وتزوجا، لكنه فوجئ بعد أسبوعين من الزواج، أنها رجل، وذلك نقلًا عن صحيفة "ديلي مونيتور" الأوغندية.

الخديعة التي وقع فيها إمام المسجد، كانت بسبب العروس "المزيفة" التي أوهمته أنه لا يمكن الدخول بها شرعًا إلا بعد دفع المهر لخالتها، وبعد انتهاء مراسم الزواج لم يقترب الزوج من "عروسته" لمدة أسبوعين، بعدما زعمت أنها في فترة حيض تمنعها من الدخول بها.

كشف الخديعة

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أحد الجيران "موتومبا" كشف الخديعة في أحد الأيام، عندما شاهد عروس إمام المسجد وهي تقفز فوق جدار يفصل بين منازلهم، أثناء محاولة سرقة الأجهزة الكهربائي والملابس وأدوات الطهي، في غياب زوجها، وتم إبلاغ الشرطة التي أتت وألقت القبض عليها وهي مرتدية الحجاب والصندل الحريمي.

وبتفتيش الشرطة للمشبه بها قبل نقلها إلى الزنزانة وبدء التحقيق معها، اكتشفت أنها رجل اسمه الحقيقي هو ريتشارد توموشابي.

إمام المسجد كان مصدومًا ومندهشًا للغاية، ورفع شكوى اتهم فيها "زوجته" الذكر، بالنصب عليه وتزويره في أوراق رسمية وانتحاله صفة سيدة حتى يتمكن من الحصول على أمواله.

وعن خداعه، يقول إمام المسجد: "شاهدتها (الرجل) في مناسبتين في صلاة جمعة لكن من الصعب أن أكتشف أنه رجل، حيث كان يرتدي الحجاب ولديه صوت ناعم ويمشي كالمرأة، ويقوم بكل الأعمال المنزلية مثل الطهي وغسل الملابس وغيرها".