انهيار ريم البارودي أثناء حديثها عن ميرنا المهندس: طلبت تشوفني قبل ما تموت

نوبة بكاء طويلة دخلت فيها الفنانة ريم البارودي، بمجرد الحديث عن صديقتها الراحلة، الفنانة ميرنا المهندس، مؤكدة أنهما كانا أصدقاء مقربين.

ووجهت "ريم" خلال حوارها أمس، مع الإعلامي عمرو الليثي، ضمن برنامجه "واحد من الناس" رسالة إلى الراحلة ميرنا المهندس، قائلة: "أقول لميرنا وحشتيني أوي، كنا أصحاب جدا، كانت مسمياني الصاحبة الفاتح للشهية بسبب الضحك والهزار والأكل".

وأشارت إلى وجود خلافات بينهما امتدت لفترة، مؤكدة على ندمها عليها، "ندمت على الزعل اللي كان على الفاضي، ولحد دلوقتي بروح أزور قبرها".

ولفتت إلى أن ميرنا ماتت بسبب مرض نادر أقوى من السرطان على حد وصفها، متابعة: "قبل ما تموت طلبت أنها تشوفني، وكنت في بيروت مع أحمد سعد، بنصور برنامج، وكلمني أمير شاهين، قالي إنها تعبانة جدا، وقتها قولتله لأ، لأني مش عاوزه أشوفها وهي تعبانة".

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وأضافت: "بعدها كلمني أخوها عمر المهندس، ونزلنا فعلًا من بيروت عليها في المستشفى وقعدت هناك آخر كام يوم قبل ما تموت".