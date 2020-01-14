بمشاركة 38 امرأة.. "فوتوسيشن" لملكات جمال العالم على شواطئ الغردقة

انطلقت، اليوم الثلاثاء، فعاليات الدورة السادسة والعشرين من مسابقة ملكة جمال العالم لعارضات الأزياء في أحد المنتجعات السياحية بالغردقة، بمشاركة 38 عارضة أزياء من عدة دول، لاختيار أفضل "توب موديلز" لعام 2019.

في أولى فعاليات المسابقة، احتضنت شواطئ الغردقة جلسة تصوير لـ 38 عارضة أزياء يمثلن فرنسا وألمانيا وأوكرانيا وكرواتيا وبيرو والأرجنتين والبرازيل وهولندا وأوكرانيا وبيرو وشيلي، بالإضافة إلى مصر، وتضمنت فقرات متنوعة وعروض أزياء مختلفة، وقياسات الوزن والطول.

وتشمل فعاليات المسابقة التعرف على ردود الفعل في المواقف المختلفة، وإجادة اللغات، وسيجري خلالها تنظيم عدة رحلات وجولات لزيارة المعالم السياحية والأثرية وذلك في إطار الترويج السياحي لمصر.

وتستمر فعاليات المسابقة لمدة عشر أيام وذلك حتى الرابع والعشرين من الشهر الجاري والذي يشهد حفل ختام المسابقة، واختيار الثلاث متسابقات الفائزات بالمراكز الأولى، وإعلان المتسابقة التي تفوز بملكة جمال العالم "توب موديلز 2019"، حيث من المقرر وضع صور الفائزة باللقب على غلاف عدد من المجلات والتسويق لعدة منتجات وماركات عالمية للملابس والإكسسوارات.

وقال سعيد العتيق، الرئيس التنفيذي لمجموعة صن رايز المنظمة للحدث في تصريحات، إن مثل هذه النوعية من المهرجانات تهدف لتنشيط السياحة في المدن التي تقام فيها، وهي دعاية مباشرة للسياحة في البحر الأحمر دون أي تكاليف مالية، لوجود عدة قنوات تليفزيونية ومجلات متخصصة وصحفيين يغطون هذه المسابقات والمهرجانات، ويتم وضع المعالم السياحية لهذه المدن التي استضافت الحدث على أغلفة المجلات المتخصصة.

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من جانبه، قال هشام عزيز أوغلي، أحد منظمي الحفل لـ"الوطن"، إن الهدف من المسابقة هو الترويج السياحي لمصر، وتوجيه رسالة للعالم أن مصر آمنة، وتتمتع بجو رائع ومناخ آمن، وقدرة على التنظيم.