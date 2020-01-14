جردتهما من الألقاب.. الملكة تشير إلى هاري وميجان بأسمائهما العادية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-لمياء يسري:

أصدرت الملكة إليزابيث الثانية بيانًا عقب القمة الأخيرة في مزرعة ساندرينجهام التي جمعتها مع هاري وميجان، بدون لقب "الدوق والدوقة"، ما يعني أنها جردتهما من ألقابهم الرسمية، بحسب ما أوضح موقع "إكسبريس" البريطاني.

وجمع الاجتماع بين كل من الأمير تشارلز ولي العهد ووالد هاري والأمير وليام شقيق هاري الأكبر في مزرعة ساندرينغهام الخاصة بالملكة في نورفولك بشرق إنجلترا، للحوار مع قرار هاري وزوجته ميجان، للتنازل عن مهامها الملكية.

وأوضح البيان، أن قصر باكنجهام "يدعم" قرار الأمير هاري وميجان ماركل بالتراجع عن الحياة الملكية.

وجاء في البيان: "نحن نتفهم رغبتهم في اتباع نهج مختلف، ولكن هذه قضايا معقدة ستستغرق وقتًا حتى تنجح".

وأوضحت الملكة، "أنا وعائلتي ندعم بالكامل رغبة هاري وميجان في خلق حياة جديدة كأسرة شابة، على الرغم من أننا كنا نفضل بقائهم كأعضاء متفرغين في العائلة المالكة، فإننا نحترم ونتفهم رغبتهم في أن يعيشوا حياة أكثر استقلالًا، لكنهم يبقون جزء مهم من العائلة.

وأعلن الأمير هاري وزوجته ميجان، دوقة ساسيكس، في 9 يناير الماضي، إنهما يعتزمان الابتعاد عن الأضواء وتحقيق استقلال مادي وتقسيم وقتهما بين بريطانيا وأميركا الشمالية، مع سعيهما "لتأدية دور تقدمي جديد".

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وكتب الزوجان على حسابهما الرسمي بموقع إنستجرام: "بعد تفكير استمر عدة أشهر ومناقشات داخلية، اخترنا بدء مرحلة انتقالية هذا العام وصياغة دور تقدمي جديد داخل هذه المؤسسة".

وأضاف الزوجان، "نعتزم التخلي عن دورنا كعضوين بارزين في العائلة الملكية والعمل لنكون مستقلين مادياً، مع الاستمرار في التأييد الكامل لجلالة الملكة".

وقال هاري (35 عاماً) وميجان (38 عاماً) إن تقسيم وقتهما بين بريطانيا وأميركا الشمالية "سوف يمكننا من تربية ابننا على تقدير التقاليد الملكية التي ولد في ظلها، مع منح عائلتنا المجال للتركيز على الفصل المقبل".

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