أحدهم صرف نصف مليون جنيه.. كيف أصبح شكل مهووسي التاتوهات؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

تسعى العديد من الفتيات حول العالم، لوشم صورة تحبها على جسدها، وبالرغم من الألم المشهور عنه، إلا أنه لم يمنع بعض النساء من خوض تجارب مختلفة وغير معتادة للظهور بشكل غريب، حتى ولو كلفهن مبالغ طائلة؟

يرصد لكم "الخليج 365" عددًا من عمليات رسم التاتوه التي تكلفت مبالغ ضخمة، وكيف تحول شكل أصحابها:

- نصف مليون جنيه

في عام 2017 أنفقت امرأة أسترالية تدعى أمبر لوك، 37000 دولار (بما يعادل 592000 جنيه مصري)، على رسم تاتوه في جسدها لتغير شكلها بالكامل.

ورسمت "لوك"، 200 تاهو على جسدها، كما أجرت تاتوه لمقلة عينها، وحولتها للون الأزرق.

وتعرضت الفتاة الأسترالية إلى عمى لمدة أسبوعين بسبب وشم العين، وهو العملية التي استمرت 40 دقيقة، كما أوضح موقع "news".

- صاحب أكبر عدد من الوشم

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وأنفق رجلًا بريطانيًا في عام 2015، 20 ألف جنيه إسترليني (412772 جنيه مصري) لرسم الوشم على جسده بالكامل، وأصبح حينها صاحب أكبر عدد من الوشم في بلاده.

- ربع مليون جنيه

رسمت امرأة بريطانية (69 عامًا) في عام 2015 وشومًا مستوحاة من الطبيعة بمبلغ 12500جنيه إسترليني أي (258149 جنيه مصري).

وبدأت كاثي وارد، برسم الوشم بعد 5 سنوات من وفاة والدتها وإصابتها باكتئاب، فلجأت إلى الوشم لمحاولة إدخال بعد التغييرات على حياتها وتخطي الأزمة.

- 300 ألف جنيه

أنفقت فتاة تدعى نادين أندرسون (23 عاما) من إسكتلاندا، 19500 دولار (300000 جنيه مصري) على تغطية كل جسدها تقريبًا في بالوشم تكريماً لوالدها، حيث كانت مفتونة دائمًا بالوشم والتعديلات على الجسم، وتريد أن تكون مثل والدها.

وبحسب ما أوضح موقع "Metro" أمس الإثنين، بدأت نادين رسم الوشم منذ أن كانت في سن 18 عاما، بهدف الحصول على وشم مشابه لجسد والدها.

وغطت الفتاة الإسكتلندية مساحة كبيرة في جسدها، وتريد أن ترسم على ساقيها، وإضافة رسم تحت عيونها، وأوضحت نادين أن الأصدقاء والعائلة يعتبرونها مجنونة، لكنهم يدعمونها ويحبونها.