منها النوم والقطن.. إليكِ أغرب 7 أنواع للريجيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي:

يراود الكثير من الناس وخصوصا السيدات من أصحاب الوزن الزائد، اتباع حميات غذائية معينة لإنقاص الوزن والحصول على جسم رشيق، حتى ولو كانت غريبة وغير معتادة، إذ يعاني 33% من المصريين من السمنة، و6% من السنة المفرطة، ونحو 36% منهم "فوق الوزن" لكنهم لم يبلغوا مرحلة السمنة، وفق آخر إحصائية لوزارة الصحة، اعتمدت على البيانات الصادرة عن حملة "100 مليون صحة".

خلال السطور التالية، جمعنا لكم أغرب أنواع الريجيم التي قد يتبعها البعض، وفوائدها أو مدى أضرارها، وفقًا لمواقع "MEDical News ToDay" و"Live strong" و"healthline".

الريجيم الهوائي:

نظام فرنسي يحتوي على مبادئ توجيهية بسيطة، ويعتمد على إعداد الطعام والتظاهر بالأكل والاكتفاء باستنشاق رائحة الأكل فقط.

وعلى الشخص المتبع لهذا الريجيم، تناول الماء والملح فقط كحساء يومي، وقد اتبع هذا النظام العديد من المشاهير في هوليوود.

الأطباء حذروا من هذا النظام نظرا لخطورته على صحة الإنسان، لأنه يتسبب في تدمير المعدة وعدم إمداد الجسم بالمواد الغذائية التي يحتاجها يوميا، ويؤدى أيضا إلى التعب والإرهاق، علاوة على المشاكل النفسية العديدة، وينصح قبل التفكير في اتباع نظام غذائي، مثل هذا استشارة الطبيب المختص.

الريجيم الليموني:

يقوم على تخطي وجبة الإفطار وتعويضها بكميات كبيرة من عصير الليمون لحرق الدهون، دون تناول الوجبات الأساسية لمدة أسبوع أو اثنين.

ويرى العلماء أن هذا النظام قد يكون ضارًا على صحة الإنسان، ويتسبب في خفض طاقة الجسم والإرهاق والتعب الشديد، وخلل في النظام الغذائي وعسر الهضم.

ريجيم مكعبات الثلج:

يتبعه نجمات هوليود ويقوم نظامه على تناول العديد من مكعبات الثلج عند الشعور بالجوع للتخلص من السعرات الحرارية.

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لا ينصح الأطباء باتباع هذا النظام، لأنه لا يساعد على إنقاص الوزن، ويمكن استغلال مكعبات الثلج للحصول على سوائل إضافية للجسم وليس إنقاص الوزن، كما يتسبب أيضا في تساقط حشو الأسنان والشعور بآلام الأسنان.

ريجيم الصيام:

يتبعه البعض في أوروبا، معتقدين أن هذا النظام الغذائي يساعد على التخلص من الوزن بشكل أسرع من بقية الأنظمة، ويعتمد على الاكتفاء بتناول السوائل، مثل العصائر وشوربة الخضار المطحونة لمدة 5 أيام في الأسبوع، للتقليل من تناول الوجبات المليئة بالسعرات الحرارية وإنقاص الوزن بطريقة أسرع.

انقسم الأطباء في هذا النظام الغذائي ما بين مؤيدين لسرعة النظام في إنقاص الوزن وخفض السعرات الحرارية للجسم. ومعارضون يرون أنه يزيد فرصة الإصابة بمرض السكر والسمنة، وأنه غير صحي.

ريجيم النوم:

أغرب أنواع الريجيم التي تعتمد على النوم لفترات طويلة، لأنه عند النوم لا يمكن للإنسان أن يأكل، وبالتالي يتوقف جسم الإنسان لساعات طويلة عن تناول الطعام.

يري أخصائيو التغذية أنه بالرغم من أهمية النوم للجسم والعقل، ولكن نوم الإنسان يوميًا دون تناوله الطعام، قد يتسبب في العديد من المخاطر، مثل "السكتة الدماغية والنوبات القلبية واختلال وظائف الجهاز التنفسي.

ريجيم الكافيين:

يتناول بعض الأشخاص يوميا 4 لترات من القهوة يوميا، لسد الشهية وحرق السعرات الحرارية، ولكن هذا النظام الغذائي لا يؤدي إلى إنقاص الوزن ويمكن أن يتسبب في الإصابة بارتفاع ضغط الدم وأمراض المعدة والأرق الشديد.

ريجيم القطن:

نوع من أنواع الريجيم تسبب في نشره عارضات الأزياء، وتعتمد فكرته على غمس بعض كرات القطن عند شعورهم بالجوع في المشروب المفضل ثم ابتلاعه لكي تمتلئ المعدة وللحد من الشهية.

وحذر الكثير من الأطباء من هذا النظام؛ نظرا لما يسببه من أخطار صحية عديدة مثل "انسداد الأمعاء يمكن أن يتسبب في الاختناق وقد يصل أضراره إلى الوفاة.