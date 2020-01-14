استوحي هذه الخيارات الشتوية من مريم الياسي

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 14 يناير 2020 04:42 مساءً - تتألق المصممة مريم الياسي دومًا بأزياء عملية وبسيطة تتسم بالأناقة، وتحرص على تنسيق قطعها وتداخلات الالوان بطرق مميزة. وقد جمعنا لكِ منها عشرة خيارات لتستوحي منها أفكارًا لما يناسبك.

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ارتدت مريم بنطالًا وبلوفر باللون التيفاني، ومعطفًا سماويًّا طويلًا مع حقيبة زرقاء لإطلالة شبابية مفعمة بالحياة، وتأنقت في إحدى مدن الملاهي ببنطال أبيض وبلوفر وجاكيت صوفي للوك بسيط، وتميزت ببنطال أسود وبلوزة رمادية ومعطف طويل أسود لمظهر عملي تحيطه الأناقة، ونسقت أيضًا بلوفر وبنطالًا باللون الكحلي مصمَّمَين بشكل بسيط وناعم لستايل رياضي.

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واختارت بنطالًا أسود بكتابة بيضاء مع بلوفر أسود وجاكيت بيج، كما تجملت ببنطال سماوي وبلوفر أبيض لإطلالة شبابية، وظهرت ببنطال وبلوفر أسود مع معطف أحمر وبوت ملون، وأطلت ببنطال وبلوزة ومعطف طويل باللون الأبيض كسرت لونهما بحذاء بوت بني لخيار عملي أنيق، وتألقت بتنورة وبلوزة رماديين بدرجات متفاوتة، وتزينت بإطلالة مفعمة باللون الأسود مكونة من بنطال ومعطف وبلوزة وحذاء بوت أبيض للوك مميز.

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