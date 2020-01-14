جيجي حديد في إطلالة عصرية برفقة زين مالك

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 14 يناير 2020 04:42 مساءً - أكدت جيجي حديد Gigi Hadid خبر عودتها لزين مالك Zayn Malik بعد أن رصدت لهما عدسات المصورين عددًا من اللقطات التي جمعتهما متشابكَيْ الأيدي في نيويورك، في اتجاههما لحفل عشاء للاحتفال بعيد ميلاد والدتها يولاندا Yolanda برفق بيلا Bella ودوا ليبا Dua Lipa وقد اختار الثنائي اطلالات عصرية وبديا متناغمين وسعيدين مع بعضهما البعض، وإليكِ تفاصيل الاطلالات.





جيجي حديد وزين مالك في اطلالات شبابية كاجوال:

لوك شبابي اعتمدته جيجي حديد برفقة زين مالك





شاهدنا جيجي حديد Gigi Hadid وزين مالك Zayn Malik يدًا بيد في مدينة نيويورك، وقد اختارا اطلالات عصرية وذات طابع شبابي، حيث إنّ جيجي نسقت بدلة رسمية باللون الأخضر الفاتح، مؤلفة من جاكيت بليزر بقصة واسعة مع بنطلون بأرجل عريضة، ومن تحت البليزر اختارت توب ياقة عالية باللون الأبيض، وأكملت اللوك بحذاء رياضي وشنطة يد صغيرة من الساتان، أما زين فقد اعتمد جاكيت مزينًا بالرقع الملونة مع بنطلون جينز وحذاء رياضي.

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اطلالات شبابية في مدينة نيويوك:

بيلا حديد ودوا ليبا برفقة جيجي حديد وزين مالك





رافقت كلّ من بيلا حديد Bella Hadid والنجمة البريطانية دوا ليبا Dua Lipa زين وجيجي في مشوارهما المسائي في نيويوك، وقد شاهدنا بيلا في تنسيق كاجوال باللون الأبيض مؤلف من معطف من الفرو، وبنطلون جينز بقصة أرجل واسعة، وحذاء رياضي، بينما اعتمدت دوا ليبا معطفًا طويلًا باللون الفوشيا من تحته كورسيه بيضاء وبنطلون جينز، وأكملت الاطلالة بحذاء بكعب عالٍ ومجوهرات ماسية ناعمة.



اطلالات شبابية رصدناها لكل من بيلا وجيجي حديد برفقة دوا ليبا Dua Lipa وزين مالك Zayn Malik في مدينة نيويورك، شاهدي الصور واختاري الاطلالة الأجمل برأيكِ.

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