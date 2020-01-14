كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 14 يناير 2020 04:42 مساءً - الأميرة ماري Princess Mary تبلغ من العمر 43 عاما، وتتمتع بأناقة راقية تتلاءم مع مركزها الاجتماعي، وكونها فرداً من أفراد العائلة المالكة الدنماركية. ومؤخراً لاحظنا أنها بدأت تميل رويداً رويداً لاعتماد التصاميم المميزة ذات الطابع الشبابي، والتي تجمع بين الأناقة الملكية الراقية والأسلوب العصري، وهذا ما جعلها تتميز وتكون واحدة من الأميرات والملكات الأكثر أناقة في العالم. واليوم جمعنا بالصور أفضل إطلالات الأميرة ماري في مناسبات رسمية مختلفة، شاهدي الصور وأخبرينا رأيك بأسلوبها في الموضة.



فستان راق باللون الأزرق الغني اختارته الأميرة ماري:

فستان راق باللون الأزرق الغني اختارته الأميرة ماري





في إحدى المناسبات الرسمية التي حضرتها الأميرة ماري مؤخراً، تألقت في إطلالة ساحرة وغاية في الأناقة، كانت عبارة عن فستان ميدي باللون الأزرق الغني، قصته ناعمة مزين بأزرار من الأمام مع فتحة تبدو من تحتها طبقة بليسيه من القماش الأبيض، أكمامه متوسطة الطول وياقته مبرومة. وقد نسقت معه حذاء كعب عال وحقيبة كلاتش من الجلد ومجوهرات مرصعة بحبات اللؤلؤ.





تنسيق في القميص والتنورة اعتمدته الأميرة ماري:

لوك عملي أنيق في التنورة الميدي اعتمدته الأميرة ماري





إطلالة ذات طابع عملي تستطيعين أن تستوحي منها نسقتها الأميرة ماري وكانت عبارة عن تنورة ميدي معرقة باللونين الأسود والأبيض، نسقت معها قميصا باللون الأخضر الغني، وأكملت اللوك بحقيبة يد من الجلد وحذاء كعب عال، كلاهما باللون العسلي.





لوك شتوي باللونين الرمادي والأسود نسقته الأميرة ماري:

تنسيق شتوي باللونين الرمادي والأسود اعتمدته الأميرة ماري





لوك شتوي تميز بالأناقة والكلاسيكية اعتمدته الأميرة ماري، وكان عبارة عن بنطلون باللون الرمادي بقصة أرجل واسعة، نسقت معه توب ياقة عالية سوداء ومن فوقهما معطف متوسط الطول باللون الأسود أيضاً، وأكملت اللوك بحقيبة كلاتش وحذاء كعب عال وأقراط ماسية ناعمة.

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فستان كتف واحد تألقت به الأميرة ماري في إحدى المناسبات:

فستان بليسبيه ناعم تألقت به الأميرة ماري





شاهدنا الأميرة ماري في مناسبة رسمية على السجادة الحمراء، برققة زوجها، وقد اختارت فستان سهرة بتصميم ناعم باللون الأخضر الفاتح، بقصة الكتف الواحد وقماش البليسيه المنسدل، ذكرنا بفساتين الملكات الرومانيات. وقد نسقت معه حقيبة كلاتش أنيقة وأقراطا بارزة.



شاهدي بالصور أفضل إطلالات الأميرة ماري Princess Maryفي مناسبات رسمية مختلفة، وأخبرينا رأيك بأسلوبها في الموضة.

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