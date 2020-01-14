المعطف زيّ دافئ وأنيق لإطلالتك الشتوية

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 14 يناير 2020 04:42 مساءً - لم يعد المعطف مجرّد قطعة شتوية تهدف إلى الدفء والحماية من الطقس البارد والماطر، بل بات زياّ أنيقاً يضفي الكثير من الفخامة على حضور السيدة، خاصة مع الابتكارات التي تشهدها تصاميم المعاطف موسماً بعد موسم.



الملابس والإكسسوارات: MOUCHE , IRIE , TOD’S , DITA , LIVIANA CONTI , LE MOKI , DOLCE &GABBANA, MAISON LENER , JOSEPH , SANDRO ,D.EXTERIOR, STEFANOMORTARI , LIVIANA CONTI , GEORGIO ARMANI . From Kamishibai, Tods and 20/20 Vision







معطف من Mouche. السعر 643$

سروال من IRIE. السعر 530$

قفازات من Dita. السعر 252$

حذاء من الجلد الأسود. السعر 742$

حقيبة من الجلد الأحمر. السعر 1625$

كلاهما من Tod’s



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فستان من Liviana Conti. السعر 523$

معطف من Mouche. السعر 1127$

قفازات من Dita. السعر 252$

حذاء من Tod’s. السعر 742$

حقيبة من Le Moki. السعر 397$

نظارات شمسية من Dolce&Gabbana. السعر 283$



معطف من Maison Lener. السعر 795$

حقيبة من Le Moki. السعر 311$

سروال من Joseph. السعر 311$

نظارات شمسية من Sandro. السعر 273$

قفازات من Dita. السعر 252$



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توب من D.Exterior. السعر 437$

سروال من IRIE. السعر 530$

معطف من Joseph. السعر 1061$



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سروال من IRIE. السعر 530$

معطف من Stefano Mortari. السعر 1127$

حقيبة من Tod’s. السعر 1392$

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فستان من Liviana Conti. السعر 344$

معطف من Mouche. السعر 848$

حقيبة من Joseph. السعر 987$



معطف من Maison Lener. السعر 928$

نظارات شمسية من Georgio Armani. السعر 363$

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