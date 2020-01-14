صيحات سيطرت على مشهد الموضة للعام 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 14 يناير 2020 04:42 مساءً - أظهرت صيحات العام 2020 أبرز خمس صيحات سترينها في كل مكان في العام الجديد، أقله في النصف الأول منه. بعض من هذه الصيحات سبق أن رأيناها في الأعوام الماضية، ولكنها طرحت بستايلات جديدة ولافتة، فيما البعض الآخر جديد ومنعش للغاية. هذه القطع راقية ومثيرة وأحياناً تجمع بين الإثنين وفي الحقيقة، طريقة الستايلينغ التي تختارينها لها تحدد ذلك.



لوك بملابس محبوكة بالكامل: لا نتحدث هنا عن الفستان المحبوك فحسب، فمع قصات جديدة ناعمة وعصرية ثمة الكثير من الخيارات من هذه الصيحة في العام الجديد. فهذه القطع ستشعرك بالراحة لدرجة أنك سترغبين بارتدائها كل يوم وكأنك ترتدين ملابس البيت، ولكنها تبدو شيك وأنيقة أيضاً.

لوك بملابس محبوكة بالكامل



شورتات البيرميودا: تصاميم شورت بيرميودا عصرية ستكون متوفرة في كل مكان من حولك وسترينها على الفاشينيستا في كل مكان والمميز أنها مثالية لكل المواسم. فكري بهذه الصيحة على أنها القطع التي ستختارينها وترتدينها مع صديقاتك وفي خروجاتك مع الأسرة مع حذاء رياضي أو صندل عصري وحتى في الإطلالات المسائية مع كعب عالي.



الحقائب الكبيرة: الشنط الصغيرة العملية كان لها حيز كبير من الحب في المواسم الماضية ولكن في العام الجديد، لا بد أن تبتاعي الحقائب بحجم كبير والتي تتسع لكل حاجاتك.



البذلات: لم تعد البذلات حكراً على الإطلالات الرسمية وسترينها في الستريت ستايل بلوكات كاجوال عصرية وأنيقة. ابحثي عن البذلات ذات السراويل عالية الخصر مع سترات بلايزر لافتة مع توبات قصيرة لتحصلي على لوك غاية بالشياكة.

صيحة البدلات



تنانير الجينز الطويلة: استبدلي سروالك الجينز بتنورة ماكسي للعام الجديد. هذا الستايل الذي يعيدنا الى التسعينات أعادت إحيائه دور فاخرة مثل ديور. إنها صيحة الدينيم للعام 2020.

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