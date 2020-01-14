أبرز صيحات عبايات سوداء موضة 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 14 يناير 2020 04:42 مساءً - تنوعت صيحات عبايات 2020 وضمت أحدث المجموعات باقة فريدة من الموديلات السوداء الكلاسيكية، والتي أزدان بعضها بالتطريز فائق الدقة، طالعي أجمل القطع التي جمعناها لكِ وأختاري منها ما يلائم شكل قامتِك.



عبايات مخمل مطرزة موضة 2020

عبايات مخمل مطرزة



احتلت العبايات المصممة من المخمل الفاخر قسمًا كبيرًا من مجموعات ماركات كثيرة، وفي مقدمتها دار موزانMuzan التي قدمت موديل شديد الفخامة مزدانًا بتطريز حول منطقة الصدر والأكتاف، ما يرشحها لتكون حليفتكِ في السهرات وتناسب صاحبات الأكتاف الكنزة.

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عبايات شفافة موضة الموسم

عبايات شفافة



تصدرت العبايات المصممة بخامات شفافة صيحات موضة 2020، أعجبتنا بتوقيع ماركة Abati boutique، نسقيها مع فستان أسود طويل إذا كنتِ ممتلئة الجسم، أو مع قميص أبيض وبنطال أسود في حال كنتِ نحيفة الجسم.

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عبايات مزدانة بالريش موضة 2020

عبايات مزدانة بالريش



كما الأزياء اجتاحت موضة الريش مجموعات عبايات 2020، من جهتنا أحببنا العبايه السوداء المزدانة بالريش النافر من مجموعة المصممة هانية البريكان Hania collection، نسقيها في المساء مع فستان أسود طويل وحذاء مطرز، لاطلالة تجعلكِ محط الأنظار، يناسب هذا التصميم أشكال القامات كافة، فقط تفاديه اذا كنتِ قصيرة القامة.

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عبايات ملتفة حول الجسم

عبايات ملتفة حول الجسم



برزت هذا العام موضة العبايات المصممة بقصة ملتفة حول الجسم Wrap Abayas مثل القطع التي جلبناها لكِ من مجموعات داج Daj وأدور بوتيك Adore Boutique، تلك الأخيرة قدمت عبايه مميزة بأكمام الجرسBell Sleeves الرائجة، بشكل عام تساعد العبايات التي تلف الجسم في إخفاء البطن البارز.

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عبايات سوداء بتطريز ناعم

عبايات سوداء بتطريز ناعم



لا خلاف على أنّ العبايات السوداء المزينة بتطريز ناعم، تُعتبر من أساسيات خزانة كل امرأة عربية أنيقة، ننصحكِ بإختيار قطع يتركز تصميمها حول أطراف العباية، مثل تصميم ماركة داج Daj إذا كنتِ تملكين قوام التفاحة، والعكس اعتمدي العبايات المطرزة حول الكتاف والصدر، مثل عباية نور ذا ليبل Noor the Label إذا كان قوامكِ على شكل الكمثرى.

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