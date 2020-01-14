ملابس شتوية للمحجبات للجامعة بأسلوب سحر فؤاد

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 14 يناير 2020 04:42 مساءً - تعتمد سحر فؤاد على الأسلوب العصري والكاجوال بالكثير من اطلالتها المختلفة، لهذا كانت هي خيارنا الأمثل، لنقدم لكِ ملابس شتوي للمحجبات تناسب للجامعة بأسلوبها.

وإليكِ مجموعة مختلفة تناسب كل الأذواق للجامعيات، نسَقيها على ذوقكِ لاطلالة أنيقة بالجامعة.

كنزة الصوف الواسعة بألوان شبابية مع حزام الخصر

كنزة الصوف الواسعة بألوان شبابية مع حزام الخصر





إذا كنت تمتلكين كنزة صوف واسعة يمكنكِ تنسيقها بكل بساطة بطريقة كاجوال بلمسة أنثوية، مع اختيار حزام الخصر العريض ليبرز رشاقتكِ، وسهولة الحركة بالجامعة أيضًا، كهذا اللوك من سحر فؤاد.

نسقت فيه الكنزة الصوف برقبة عالية مع حزام الخصر والبنطلون الأبيض، واعتمدت على ألوان مميزة كالأزرق السماوي، لاطلالة أصغر سنًا.

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تنسيق السكارف باطلالتكِ بالجامعة

تنسيق السكارف باطلالتكِ بالجامعة





من القطع الأنيق التي تناسب الجامعيات هو السكارف الطويل، يزيدكِ راحة في حركتكِ، وأناقة مع الألوان العصرية، كهذا اللوك الذي اعتمدت فيه سحر فؤاد على الجاكيت القصير والتوب الصوف، مع بنطلون واسع، وأكملت اللوك باختيار السكارف الخردلي بدرجة فاقعة تلفت الانتباه.

وأعجبنا تنسيقها للقبعة البيري مع الحجاب، والنظارة البيضاوية مناسبة أكثر للشابات بنهار مُشمس.

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البلوزة الكاروهات الواسعة والبناطيل الشارلستون

البلوزة الكاروهات الواسعة والبناطيل الشارلستون





بالطبع كلنا نعرف كم سيطرت موضة الثمانينات على الأزياء بالوضع الحالي، فلم لا تجربينها باطلالتكِ الجامعية، كهذه البلوزة الكاروهات، مع البنطلون الشارلستون الأحمر.

هذا اللوك يزيدكِ أناقة، ومميز لصاحبات الأرداف الممتلئة مع البناطيل الواسعة، خاصًة مع تصميم البلوزة الطويلة من الخلف.

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البلوزات الطويلة برقبة عالية

البلوزات الطويلة برقبة عالية





من الموديلات التي ننصحكِ أن تتواجد في خزانتكِ لاطلالة الجامعة، هو اختيار البلوزات الطويلة، كهذا الستايل الذي اعتمدته سحر فؤاد مع البنطلون الأبيض الشارلستون، ونسقت حجاب بسيط داخل الرقبة الصوف، لاطلالة عملية ومريحة.