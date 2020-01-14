عبايات الفاشينيستا باللون الأسود.. من الأفضل برأيك؟

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 14 يناير 2020 04:42 مساءً - اختيارات الفاشينيستا للعبايه باللون الأسود كثيرة ومتعددة، لاسيما أن العبايه السوداء من القطع الأساسية بخزانة الصبايا، ولكن يبقى التنوع والاختلاف هو ما يميز اطلالة عن أخرى.

ولهذا اخترنا لكِ مجموعة من أجدد عبايات الفاشينيستا باللون الأسود، لتقيمينِهَا بنفسكِ، وتختاري الأقرب لذوقكِ.

العبايه السوداء مع الأزرار الأمامية من ميثاء العلي

العبايه السوداء مع الأزرار الأمامية من ميثاء العلي





اخترنا لكِ هذا التصميم المميز من العبايه السوداء الذي اعتمدته ميثاء العلي، مع رباط الخصر مكشكش من كلا الجانبين، مميزة لصاحبات الخصر النحيف، ومناسبة أيضًا للمتلئات نسبيًا، مع الموديل المائل لتصميم الأزرار.

نسقت ميثاء العلي شنطة ميني سوداء لاطلالة محايدة من لويس فيتتون Louis Vuittion، لاطلالة كلاسيكية ولكن بلمسة عملية.

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العبايات مع لمسة من الخطوطة الهندسية من وحي فاطمة حسام

العبايات مع لمسة من الخطوطة الهندسية من وحي فاطمة حسام





أما الفاشينيستا فاطمة حسام فقد اختارت العبايه السوداء البسيطة من دون أي رسومات، فقد لمسة بسيطة من النقوشات الهندسية على كم العبايه، نسقتها مع صندل مفتوح كعب عالي، وحجابها الأسود، لتحافظ على كلاسيكية الموديل.

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العبايه المطرزة بالخرز البراق من نوف التميمي

العبايه المطرزة بالخرز البراق من نوف التميمي





أحببنا أن نختار لكِ هذا التصميم المطرز بالخرز البراق من نوف التميمي، مناسبة لسهرات المساء، بسيطة جدًا لصاحبات الذوق الراقي، فقط لمسات براقة على الأكمام، والإطار الخاص بالحجاب الأسود للعبايه.

وأفضل تنسيق يمكن اعتماده مع هذا اللوك هو المحايد باعتماد الشنطة والجزمة من نفس الدرجة.

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العبايه المخططة من مريم التميمي

العبايه المخططة من مريم التميمي



في المقابل اختارت مريم التميمي العبايه السوداء مع لمسة المونوكروم، وهي من الصيحات العصرية التي ننصحكِ باعتمادها هذا الموسم، إذ أصبحت العبايه المخططة قطعة أنيقة في خزانتكِ.

لفتنا كذلك تنسيق مريم التميمي للعبايه السوداء باختيار الشنطة الميني من ديور Dior، وحذاء مدبب أنثوي شفاف من الجانبين، ليكتمل اللوك المونوكروم.



بهذا الألبوم إليكِ خيارات أنيقة للفاشينيستا بالعبايه السوداء.. لا تنسي أن تخبرينا أي موديل أعجبكِ أكثر؟.

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