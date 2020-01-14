أجمل المجوهرات المرصعة بالأحجار الكريمة

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كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 14 يناير 2020 04:42 مساءً - تتمتع قطع المجوهرات المرصعة بالأحجار الكريمة باستحسان السيدات جميعهن، إذ أن هذه القطع قادرة على منح الإطلالة الفخامة والأناقة من دون تكلّف أو زيادة في عددها.
وبطبيعة الحال ومع بداية كلّ موسم تبرز مجموعات جديدة وحديثة تقدمها أفخم وأهم دور المجوهرات العالمية تأتي فيها القطع بتصاميم جديدة تناسب الموسم المقبل، لكي تسهّل للسيدات عملية اختيار مجوهراتهن للأيام المقبلة.
وقد استطاعت بعض القطع المرصعة بأفخم الأحجار الكريمة من لفت نظرنا، بعدما لاقت استحسان الجميع وتمكنت من حصد مكان لها في قلوب السيدات.
أقراط مرصعة بالأحجار الكريمة
بطبيعة الحال لا تتخلى السيدات عن الأقراط في مختلف المناسبات والأيام، خاصة عندما يكون الأمر متعلق بالمناسبات الرسمية التي تحتاج اختيار أقراط طويلة ومرصعة فيها.
وقد لفتت نظرنا الأقراط من Gucci التي جاءت بتصميم حبتي فراولة على الأذن يتدلى من كلّ واحدة منهما شعار الدار مرصع بأحجار الماس، ثم خيوط طويلة مرصعة بالياقوت الأحمر تصل حتى الرقبة. وجاءت حبتي الفراولة مرصعتين بالياقوت الأحمر أيضاً.
أما دار Rosantica فقد اكتفت بتقديم أقراط طويلة مصنوعة من الذهب الوردي، جاءت مرصعة بالكثير من حبّات الماس الفاخر.
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عقود مرصعة بالأحجار الكريمة
جاءت العقود المرصعة بالأحجار الكريمة هذا الموسم بتصاميم طويلة ومليئة بالترصيع والأشكال الحديثة، فعليك المسارعة إلى اقتناء عقد طويل ومرصع اذا كنت لا تمتلكين واحداً حتى الآن.
وننصحك بتجربة اختيار العقد من Dolce & Gabbana الذي احتوى على العديد من الأشكال والتصاميم تنوعة بين شكل القلب، ونجمة البحر ووردة النرجس، وجميعها جاءت مرصعة بأبهى الأحجار الكريمة وأفخمها.
أما Alexander McQueen فكعادته يقدم كلّ ما هو جديد ومميز، وقد لفت نظرنا هذا العقد الأنيق الذي جاء من الذهب الوردي، في حين رُصع بشكل كامل بأحجار الماس المتفاوتة الأحجام.
خواتم أنيقة مرصعة بالأحجار الكريمة
تعتبر الخواتم من القطع المفضلة لدى السيدات جميعهن على اعتبار أنها قطع يمكن ارتداءها بشكل دائم من دون أن تكون الإطلالة رسمية أو كلاسيكية فقط
وقد أبهرنا الخاتم المميز من Piaget والذي جاء مصنوع من الذهب الأصفر، في حين برز في طرفيه حجرتين من أحجار الزمرد ذو اللون الأخضر الجذاب والمميز، مع القليل من الترصيع بأحجار الماس.
أما Bottega Veneta فقد قدمت خاتماً عاد بنا إلى عصور الأميرات، بتصميمه الفاخر والأنيق، حيث جاء باللون الفضي مع أحجار من الماس بأحجام متساوية إلتفت حول حجر كريم باللون الوردي الفاتح، ما منحه فخامة لا مثيل لها.
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