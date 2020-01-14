مكياج بأسلوب جريء على طريقة ليدي غاغا

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 14 يناير 2020 04:42 مساءً - لا تحتاج الليدي غاغا إلى مَن يشهد على جرأتها في اختيار إطلالاتها، فهي الفنانة الشابة التي استطاعت أن تلفت الأنظار إليها منذ ظهورها الأول، بفضل ذوقها الفريد والغريب الذي تعجز كثيرات من زميلاتها في الوسط الفني عن اعتماده. ومن خلال جولتنا على أكثر إطلالات الليدي غاغا جرأة والتي اعتمدت فيها مكياجاً قوياً ولافتاً، اخترنا لك هذه الإطلالة لتستوحي منها مكياجك الجريء في أهم المناسبات.



مكياج عيون قويّ

مكياج عيون



أكثر ما يميّز مكياج ليدي غاغا هو أسلوب إبرازها منطقة العينين بشكل جريء من خلال اختيار ظلال عيون بألوان داكنة تتراوح بين الأسود والبني والبنفسجي... في هذه الإطلالة، اختارت ليدي غاغا ان تعتمد مكياجاً دخانياً مزجت فيه بين الظلال السوداء والظلال اللامعة التي أضفت مزيداً من الوهج على مكياجها.

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المزيد من الأسود

المزيد من الأسود



لكي تزيد من عتمة مكياج عينيها بهدف إبراز لونهما الأخضر اللامع، أشبعت ليدي غاغا قلبهما بقلم كحل أسود داكن، وترسم خطاً من الأيلاينر العريض بمحاذاة رموشها العليا. ثم تختم المكياج بلمسة ماسكرا سوداء تزيد من كثافة رموشها.

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بشرة فاتحة

البلاش الوردي الناعم



حتى تُبرز مكياج عينيها القويّ، اختارت الليدي غاغا كريم أساس بلون فاتح، قريب من لون بشرتها، ولم تعمد إلى تعتيمه لا بواسطة البرونزر ولا بواسطة البلاش. إنما تركته مشرقاً وزيّنته بالقليل من البلاش الوردي الناعم.

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أحمر شفاه نيود

أحمر شفاه نيود



وعلى الرغم من جرأتها في اختيار أسلوب مكياجها، حرصت ليدي غاغا في هذه الإطلالة على اختيار أحمر شفاه بلون النيود الأقرب إلى الزهري الفاتح. وذلك بهدف الحفاظ على أنوثة ملامحها، وهي التي تدرك تماماً أن اختيار أحمر شفاه داكن مع مكياج عينيها الدخاني سوف يجعل ملامحها تبدو قاسية. لذا فقد اختارت أن تجمع بين جرأة الأسلوب ورقيّه في الوقت نفسه.

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