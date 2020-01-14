مكياج ناعم للمرأة الأربعينية من وحي كيت وينسلت

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 14 يناير 2020 04:42 مساءً - الممثلة كيت وينسلت، كشفت أكثر من مرّة خلال مقابلاتها الصحافية أنها تفضّل تطبيق مكياجها بنفسها. كما أنها تميل إلى الأسلوب البسيط والراقي وتبتعد عن الخيارات التي تجعل مكياجها يبدو صاخباً.



وبناءً عليه، بإمكان المرأة الأربعينية أن تستوحي مكياجاً ناعماً، لإطلالاتها اليومية وفي المناسبات، من الممثلة كيت وينسلت.



تختار كيت وينسلت كريم أساس بتركيبة تمنح بشرتها تغطية كاملة ولوناً متجانساً دون أن يترك طبقة سميكة على سطحها. لذا فهي تختار كريم أساس Lancôme Teint Idole Ultra Wear Foundation.

كريم أساس Lancôme Teint Idole Ultra Wear Foundation

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ومن العلامة نفسها، تختار وينسلت البلاش الذي تفضّل أن يكون بدرجة وردية غير لامعة، يزيد من حيويّة مكياجها من دون أن يكون بارزاً وقوياً، لذا فهي تختار بلاش Lancôme Blush Subtil Powder Rose Paradis.

بلاش Lancôme Blush Subtil Powder Rose Paradis

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أما مكياج عينيها، فتقرّ كيت بأنها ليست محترفة في تطبيق ظلال العيون. لذا فهي تتخلّى عنها مقابل الاكتفاء بتطبيق خط من الكحل أو الأيلاينر الأسود الذي يبرز جمال عينيها بطريقة بسيطة وجذابة. وهي تختار لهذه الغاية كحل YSL Dessin Du Regard.4

كحل YSL Dessin Du Regard.4

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وتكمل كيت وينسلت مكياج عينيها البسيط من خلال استخدام ماسكرا مكثّفة للرموش تمنح عينيها لمسة من الغموض التي تزيد من لمعانهما. وهي تختار لهذه الغاية ماسكرا Dior Pump ’N’ Volume.

ماسكرا Dior Pump ’N’ Volume

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وتختم الممثلة الشقراء مكياجها التي تحرص على أن يكون هادئاً، بأحمر شفاه تختار لونه حسب إطلالاتها. قد تميل إلى اللون الأحمر الكلاسيكي في سهراتها فتختار NARS Semi Matte Lipstick in Jungle Red، أو قد تكتفي بأحمر شفاه نيود طبيعي لإطلالاتها اليومية مثل مستحضر Anastasia Beverly Hills Matte Lipstick.

مستحضر Anastasia Beverly Hills Matte Lipstick

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ولا تنسى كيت أن تتمّم مكياجها الناجح بتقليم حاجبيها من خلال استخدام مستحضر لتحديدهما إنما بطريقة طبيعية جداً، لذا فهي تختار لوناً بنياً فاتحاً يناسب لونهما الطبيعي من خلال قلم Rimmel Borw This Way.

قلم Rimmel Borw This Way

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