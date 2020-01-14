ماسكات تقشير منطقة الأنف

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 14 يناير 2020 04:42 مساءً - لطالما كانت منطقة الأنف تحتاج إلى تقشير قوي للجلد، لإزالة البثور السوداء والبيضاء التي تظل عالقة بهذه المنطقة تحديدًا، وتترك أثرًا غير مرحب به بالنسبة للصبايا.

ولهذا إليكِ مجموعة ماسكات لتقشير منطقة الأنف، لبشرة نظيفة دائمًا.



ماسك زيت اللوز الحلو والسكر البني

ماسك زيت اللوز الحلو والسكر البني



المكونات



- نصف ملعقة صغيرة من ملح البحر

- قطرات من زيت اللوز الحلو



طريقة تحضير الماسك



عرّضي بشرتكِ للبخار لمدة 5 دقائق.

اخلطي زيت اللوز الحلو مع السكر البني، وضعيه على الأنف، مع الفرك بلطف.

اُتركيه على الأنف لمدة 10 دقائق.

اُشطفي وجهكِ بالماء الدافىء.

جففي المنطقة بمنشفة، ولكن بطريقة عكسية من الأسفل لأعلى لأفضل تنظيف للبشرة.

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ماسك الفراولة

ماسك الفراولة



- 5 حبات من الفراولة المطحونة

- فرشاة أسنان ناعمة



طريقة تحضير الماسك



عرّضي بشرتكِ للبخار لمدة 5 دقائق.

ضعي مسحوق الفراولة على الأنف، وابدئي بتفريش الفرشاة الجديدة على الجلد ولكن بلطف.

اتركي المسحوق لمدة 3 دقائق، ثم اشطفي أنفكِ بالماء، وجففيها بالطريقة السابقة نفسها.

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بيكربونات الصوديوم وماء الورد

بيكربونات الصوديوم وماء الورد



- ملعقة صغيرة بيكربونات صوديم

- قطرات ماء الورد



اخلطي المكونات مع بعضها وضعيها على منطقة الأنف مع الفرك.

اتركي الخليط لدقائق عدة، ثم اشطفي الأنف.

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