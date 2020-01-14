ماسكات مجربة لبشرة كبياض الثلج

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 14 يناير 2020 04:42 مساءً - عادًة ما تبحث الصبايا عن ماسكات طبيعية لبشرة فاتحة كبياض الثلج، بالإضافة للتخلص من مشاكل البقع الداكنة المزعجة، والتي تعرّض الفتيات لمواقف محرجة، خاصة أنها لا تختفي تماما مع المكياج اليومي العادي.



ولهذا إليكِ مجموعة ماسكات مُجربة لبشرة كبياض الثلج:

ماسك الزبادي والنشا

جربي ماسك الزبادي والنشا



المكونات



- نصف كوب زبادي

- ملعقة صغيرة نشا



طريقة تحضير الماسك



ضعي الخليط على بشرتك بعد غسلها بالماء جيدًا.

اتركي الخليط يدوم على بشرتك لمدة نصف ساعة ، ثم اشطفي بشرتكِ بعدها بالماء.

يمكنك تكرار الماسك مرة كل أسبوع لنتيجة سريعة.

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ماسك السكر البني والحليب

ماسك السكر البني والحليب



- ملعقة صغيرة سكر بني

- ملعقة كبيرة حليب

- ملعقة كبيرة زيت زيتون



طريقة تحضير الماسك



اخلطي السكر البني مع زيت الزيتون و الحليب، ووزعيه على بشرتك.

اتركي الماسك لمدة نصف ساعة، ثم اشطفي وجهك بالماء الدافيء ثم البارد.

كرري الماسك مرة أسبوعيا للحصول على نتيجة مرغوبة.

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ماسك الخميرة والحليب

ماسك الخميرة والحليب



المكونات



- مكعب خميرة طازجة

- ملعقة صغيرة حليب دافيء



طريقة تحضير الماسك



اخلطي المكونين مع بعضهما، وضعي الخليط على البشرة في الكامل

اتركي الماسك حتي يجف، ومن ثم اشطفي وجهكِ بالماء.

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