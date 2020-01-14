5 وصفات تنقذ بشرتك الجافة هذا الشتاء

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 14 يناير 2020 04:42 مساءً - قد نتفق أو نختلف على حب فضل الشتاء، ننقسم إلى فرقتين، واحدة تهاجمه والأخرى تدافع عنه، ولكن حتى لو كنت من المحبين، فان بشرتك الجافة والحساسة، دومًا تنتمي لفريق المهاجمين، ففصل الشتاء قد يكون عنيفًا جدًا على ذوات البشرة الجافة.



الهواء البارد يمتص رطوبة وجهك، والدفايات داخل المنزل تبخر الماء من فوق جلدك، وكلما زادت قوة الرياح كلما تسببت في جروح وتشققات في الطبقة الخارجية من بشرتك.





لذلك أنت في حاجة لروتين يومي، وخطوات عناية خاصة، لتخرجي من الشتاء ببشرة نضرة وصحية:

اشربي الماء.

استخدمي واقي الشمس فمشمس الشتاء تكون محببة لنا ولا نهرب منها كشمس الصيف.

تناولي الخضراوات.

تجنبي الصابونة العادية واستخدمي صابون طبيعي للبشرة من العطار مثل صابون زيت الزيتون وجوز الهند.

تحبي الاستحمام بالماد الساخن لفترات طويلة، لأنها تذيب الطبقة الدهنية الواقية للبشرة.

واظبي على الماسكات الطبيعية المرطبة.

استعملي فيتامين C وE لتقاومي آثار تجاعيد البشرة بسبب التشققات والجفاف، كذلك منع البشرة من تكوين بقع داكنه مكان التشققات.

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ماسك الشوفان:

ماسك الشوفان



اخلطي كميات متساوية من دقيق الشوفان مع العسل الأبيض وصفار بيضة واحدة، واتركيه يرطب بشرتك ويغزيها لمدة ٢٠ دقيقة، ثم اشطفيه بالماء البارد لقفل المسام.

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ماسك الحليب:

ماسك الحليب



كل مشتقات الحليب التالية تعتبر خيارات مثالية لترطيب بشرتك، الزبادي أو الحليب أو الكريمة أو القشطة، اخلطي نوعين منها معًا واتركيها ترطب بشرتك لمدة ربع ساعة ثم يشطب بالماء البارد.



ماسك الموز:

ماسك الموز



موزة مهروسة مع كريمة طازجة، بامكانها تنعيم تلك القشور التي تسبب الملمس الخشن للبشرة الجافة، فقط طبقي الخليط على بشرتك لمدة نصف ساعة، وهو ماسك تنعيم وتغذية وترطيب للبشرة.



ماسك البيض:

ماسك البيض



استخدمي بياض بيضة واحدة مخفوقة في تصغير مسام بشرتك وتغذيتها وترطيبها، طبقي الماسك على وجهك لمدة نصف ساعة واشطفيه بالماء البارد جيدًا.



ماسك زيت اللوز:

جربي ماسك زيت اللوز



استخدمي زيت اللوز مع مهروس موزة واحدة وملعقة زبادي، ووزعيه على بشرتك، حتى يجف ويتماسك، ثم أزيليه بالماء الفاتر.

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