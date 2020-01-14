ماسكات طبيعية للتخلّص من الهالات السوداء

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 14 يناير 2020 04:42 مساءً - الهالات السوداء، تظهر عند محيط العينين نتيجة عوامل عدّة منها الأرق والسهر حتى ساعات متقدّمة من الليل، والتقدّم في السن وإرهاق النظر.. بالإضافة إلى عوامل صحيّة كجفاف العين وزيادة إنتاج الميلانين في الجسم.. فضلاً عن العامل الوراثي الذي يلعب دوراً كبيراً في ظهور الهالات السوداء.



وعلى الرغم من حرص العلامات التجارية العالمية على تقديم مجموعات عناية بالبشرة ومحيط العينين مع كل موسم جديد، والسعي إلى تطوير تركيباتها، تبقى الأقنعة المنزلية التي يمكنك تحضيرها بسهولة، الأكثر نفعاً والأقل ضرراً.



ماسك الخيار

ماسك الخيار



يحتوي الخيار على كميّة عالية من المياه، ما يمنحه القدرة الفائقة على ترطيب البشرة.

ضعي في الثلاجة بضع شرائح من ثمرة الخيار واتركيها حتى تبرد، ثم ضعيها على عينيك لمدة ربع ساعة. ستشعرك كمّادات الخيار الباردة بالانتعاش وتساعد في تنشيط الدورة الدموية والتخفيف من أعراض الإجهاد.

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أكياس الشاي

أكياس الشاي



من أقدم الوصفات الطبيعية التي كانت تعتمدها جداتنا والتي لا تزال تتصدّر علاجات الهالات السوداء وتعب العين. يحتوي الشاي على مضادات الأكسدة ما يجعله مناسباً للتخفيف من علامات الشيخوخة المبكرة. ستخدمي أكياس الشاي الفاترة كقناع على عينيك لمدة ربع ساعة مرة إلى مرتين في الأسبوع.

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ماسك البطاطس

ماسك البطاطس



بفضل غناها بمواد طبيعية تساعد في تفتيح لون البشرة، تُستخدم ثمار البطاطس في علاج الهالات السوداء والتخفيف من ظهورها. يمكنك وضع شرائط البطاطس على عينيك أو استخدام عصيرها لمسح محيط العينين كل يوم بواسطة قطنة ناعمة.

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زيت اللوز

زيت اللوز



استطاع زيت اللوز أن يثبت دوره الفعّال في مجال التجميل، سواء في مجال العناية بالشعر أو في مجال العناية بالبشرة. وها هو يبرهن قدرته على معالجة مشكلة الهالات السوداء والتخفيف من ظهورها. كلّ ما عليك فعله هو إشباع محيط عينيك بزيت اللوز وترك البشرة منقوعة حتى تتشرّب الزيت. يمكنك اعتماد هذه الوصفة بشكل يومي قبل الخلود إلى النوم.

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