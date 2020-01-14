خلطات لعلاج مشاكل أطراف الشعر التالفة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 14 يناير 2020 04:42 مساءً - مشكلة أطراف الشعر التالفة تعاني منها الكثير من الفتيات، وتفسد مظهر الصبية الجمالي، ولا يمكنها اعتماد الكثير من تسريحات الشعر المختلفة بأطراف تالفة.

لهذا إليكِ خلطات لـ علاج مشاكل أطراف الشعر التالفة.



ماسك الألوفيرا وزيت الزيتون

جربي ماسك الألوفيرا وزيت الزيتون



المكونات



- 2 ملعقة كبيرة من هلام الصبار

- 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون



تُخلط المكونات مع بعضها البعض، وضعيها على أطراف الشعر لمدة 45 دقيقة.

اُشطفي شعركِ بالماء الفاتر والشامبو الخاص بكِ.

كرري العملية مرتين بالأسبوع.

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ماسك الأفوكادو مع زيت الأرجان

جربي ماسك الأفوكادو مع زيت الأرجان



المكونات



- حبة أفوكادو مهروسة

- ملعقة كبيرة زيت الأرجان



اخلطي الأفوكادو مع زيت الأرجان، وضعيها على شعركِ لمدة 30 دقيقة أو أكثر.

بعد مرور الوقت اشطفي شعركِ بالماء الفاتر والشامبو.

كرري العملية مرة أسبوعيًّا للحصول على شعر ناعم وكثيف.

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ماسك زيت الزيتون وزيت اللوز الحلو



المكونات



ملعقة كبيرة زيت زيتون

ملعقة كبيرة زيت لوز حلو

كبسولة فيتامين e





طريقة عمل الماسك



ضعي الخليط مع بعضه، بعد فتح الكبسولات، ثم استخدمي فرشاة وابدئي بوضعه على أطراف شعركِ.

اُشطفي بعدها شعركِ بالشامبو الخاص بكِ.

كرري هذه العملية أسبوعيًّا.

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