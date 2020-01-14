في عيد ميلادها الـ40.. لماذا ترفض درة قفص الزوجية؟

احتفلت الفنانة التونسية درة، أمس، بعيد ميلادها الـ 40، وقبل ساعات من يوم ميلادها نشرت مجموعة صور لها، عبر حسابها على "إنستجرام"، وهي بجوار ألعاب أطفال في الملاهى، فيما أمسكت بحلوى "غزل البنات" في صور أخرى التقطتها بروح طفولية بريئة.

الحب شرط الزواج

أثار عدم زواج درة حتى الآن، حيرة الكثير من جمهورها، حيث تعارض الزواج على طريقة "صالونات"، كما ترفض الارتباط بشخص يبعدها عن الفن.

وتحدثت "درة"، في أحد اللقاءات التلفزيونية، وقالت: "كل شيء قسمة ونصيب ولا أنكر أنني أتمنى الزواج، ولكني لم أجد الشخص الذي أحبه وبصراحة الحب شرط أساسي كي أتخذ هذه الخطوة".

Advertisements

درة قالت في حديث تلفزيوني سابق، إنها تستطيع العيش دون زواج أو ارتباط من شخص آخر، مضيفةً: "أنا دلوقتي بعتمد على نفسي وأقدر أعيش دون راجل، ولكنه وضع مؤقت، لن يستمر طوال الحياة".

وقالت الفنانة التونسية خلال لقاء سابق مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "كل يوم"، إنها كانت ترفض هذا الأمر في بداية حياتها المهنية إلى أن تتمكن من تحقيق حلمها، وعندما تمكنت من ذلك بدأت تفكر في هذه الخطوة، ولكنها تنتظر الشخص المناسب .

حصلت درة على شهادة الدراسات المتعمقة في العلوم السياسية بتونس، ودخلت عالم الفن بعد انضمامها لفرقة "تياترو".