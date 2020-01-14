حجارة تتساقط من السماء في الفلبين.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ظهرت مقاطع فيديو عديدة تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لسقوط حجارة صغيرة على بلدة صغيرة، تقع بجوار بركان شهد ثورانا في الفلبين مؤخرا.

وبحسب “سكاي نيوز” نقلا عن وكالة “رويترز”، فقد بدا الفيديو للوهلة الأولى يرصد هطول الأمطار، لكن مع التدقيق يظهر أن الذي يسقط من السماء أحجار صغيرة، وفي لقطات أخرى تظهر أعمدة الدخان المتصاعدة من البركان القريب وقد غطت سماء المنطقة.

الحجارة الصغيرة تساقطت من سُحب الدخان الضخمة التي خلفها ثوران البركان “تال”، جنوب العاصمة الفلبينية مانيلا دافعا عمودا من الرماد بلغ ارتفاعه 15 كيلومترا في السماء،

ثوران البركان أدى إلى إجلاء آلاف الأشخاص وإلغاء رحلات طائرات وتحذير من ثوران عنيف وموجة مد ناجمة عن البركان.

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بركان “تال”، وهو من أنشط براكين البلاد، يقع وسط بحيرة على مسافة نحو 70 كيلومترا جنوبي وسط العاصمة مانيلا.

معهد الفلبين لعلوم البراكين والزلازل، رفع مستوى التحذير إلى الدرجة الرابعة من 5 درجات مما يشير إلى انفجارات بركانية محتملة أخرى.. وحذر من موجة مد بركانية وتيارات سريعة من الغاز الدافئ ومواد بركانية قد تصيب مناطق حول بحيرة تال، وهي مزار شهير في العطلات لسكان مانيلا.

الرماد وصل إلى مانيلا مما أدى إلى تعليق رحلات الطيران في مطار العاصمة الدولي المزدحم، وقال المدير العام إيد مونريل إن التعليق سيستمر اليوم بسبب وجود رماد على المدرج.

وعلقت السلطات المحلية الدراسة ببعض المدارس، كما حثت السكان على البقاء في منازلهم.