بيلي بورتر يإطلالة أنثوية في critics awards.. "كعب" و"تاتو"

كعادته ظهر الممثل بيلي بورتر بإطلالة غريبة خارجة عن المألوف خلال حفل توزيع جوائز Critics' Choice Awards 2020، ورغم أنها ليست المرة الأولى التي يرتدي فيها فستان إلا أن هذه المرة كانت أنثوية بشكل لافت للنظر.

ارتدى بيلي جامب سوت من ماركة Hogan McLaughlin والتي ظهرت كفستان من اللون البستاج والأخضر واسع، وعليه حذاء له كعب عال، وأكمل اللوك الأنثوي بوضع كحل من نفس اللون.

وذهب بيلي إلى ما هو أكثر من ذلك، فرسم تاتو فراشات على أنحاء جسده ظهر من خلف الفستان، ووضع طلاء أظافر أصفر فاقع لونه وإكسسوارات كبيرة فضية أنثوية.

فيما ترك بورتر شعره المحلوق، وذقنه التي يخالطها الشعر الشائب، ووقف لالتقاط الصور على السجادة الحمراء.

Advertisements

بيلي بورتر.. عاشق الفساتين

وتلك ليست المرة الأولى التي يرتدي فيها بيلي بورتر فستانا أنثويا، فقد سبقه عدة مرات قرر خلالها أن تكون ملابسه مزيج من الرجالي والحريمي، وكذلك تميل للأنثوية.

كان من بين حضور حفل توزيع جوائز Critics' Choice Awards 202 كيرستين دانست وتوماسن ماكنزي، وكارول بيرنت وداكوتا فانينج ونيكول الأنصارى كوكس وسينثيا إيريفو وكيت ماكينون وجيليان أندرسون وآنا دي أرماس.