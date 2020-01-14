سارة نخلة ساخرة من مشاكل الارتباط: اللي يشوف مصيبة غيره تهون عليه محكمة الأسرة

شاركت ملكة جمال سوريا السابقة، الفنانة سارة نخلة، متابعيها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك منشور ساخر، زعم أن شاب كندي أقدم على قطع أنف خطيبته بأسنانه، بعدما حاولت إنهاء علاقتهم سوياً، لرفضه الأمر.
وعلقت "نخلة" على المنشور، ساخرة: "اللي يشوف مصيبة غيره تهون عليه محكمة الأسرة اللي بينزلها والله، كله إلا مناخيري".
وكانت الفنانة قالت في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، مؤخرًا إنها حصلت على "نفقة الزوجية"، دون إصدار حكم بانفصالها عن الممثل الشاب، متابعة: "أنا كنت همشي في إجراءات الخلع، لكن دلوقتي أنا مصممة على الطلاق، ومش هتنازل عن حقوقي الشرعية، والحكم بالنفقة".
وأوضحت أن محاميها سبق أن أخبر المحكمة بأنه: "الفترة طالت على موكلتي، التي تجاوزت السنة والنصف سنة، ونحن نلتمس الخلع، في حالة عدم الحصول على طلاق للضرر".
وأشارت الفنانة السورية، أنها تقدمت بطلب استئناف على "الطلاق للضرر"، ما يعنى أنه سيصدر حكما قضائيا نهائيا، خلال جلستين كحد أقصى.
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