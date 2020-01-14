منها السباحة والمشي.. رياضات تقي من احتمالات الولادة القيصرية

تقي الرياضة المرأة من آلام الظهر وسكري الحمل، كما أنها تعمل على تسهيل الولادة وتقلل من احتمالات الولادة القيصرية.

وبحسب ما ذكره موقع "mayo Clinic"، يستفيد الطفل أيضاً من ممارسة الأم للرياضة، حيث يقل خطر إصابته بالبدانة.

وتعتبر الرياضة المناسبة للحامل هي المشي والسباحة والتمارين المائية وركوب الدراجات الهوائية.

في حين تعد رياضات الكرة مثل كرة اليد وكرة السلة غير مناسبة بسبب الاحتكاك الجسدي، مع مراعاة ممارسة الرياضة بمعدل 150 دقيقة أسبوعياً على نحو معتدل والتوقف عن ممارستها في حال الشعور بأية متاعب صحية واستشارة الطبيب المتابع للحمل.