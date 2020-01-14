زيندايا وغوينث بالترو بالإطلالة نفسها.. إليك ثمنها الباهظ!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - دائمًا تظهر الممثلة والمغنية الأمريكية زيندايا 23 عامًا، على السجادة الحمراء بإطلالات لافتة للأنظار بسبب غرابتها وأناقتها في الوقت نفسه، وبالأمس ظهرت في مهرجان اختيار جوائز النقاد في نسخته الـ 25 بمدينة سانتا مونيكا الأمريكية وهي ترتدي ثوبًا باهظًا من قطعتين، ولكن ما ميز ظهورها هو صدرية الثوب الزهرية المصنوعة من البلاستيك والتي تشبه الدروع الحربية.

ونشرت مجلة "كوسموبوليتان" أن الممثلة الأمريكية غوينيث بالترو، 47 عامًا، بدت كتوأم زيندايا حيث ارتدت نفس صدرية الثوب البلاستيك وذلك أثناء ظهورها على غلاف مجلة "هاربار بازار" النسائية هذا الشهر.

وبمجرد ظهور صورة غوينيث بهذه الصدرية عبر منشور للمجلة على إنستغرام تساءل المتابعون هل هذه نفس الصدرية التي ظهرت بها زيندايا، وبدأت المقارانات من هما الأجمل وتباينت التعليقات، فالبعض رأى أن زيندايا بدت متألقة بهذا الثوب المختلف مع ضفائر الراستا التي اعتمدتها كتسريحة للشعر، والبعض الأخر رأى أن غوينيث هي الأجمل.

وعلقت غوينيث على صورة زيندايا قائلة: "الحمد لله، استطيع الأن قول أن أنا وزيندايا لدينا شئ مشترك"، وعلق آيرا ماديسون الثالث الكاتب والناقد التلفزيوني الأمريكي ردًا على غوينيث: "كلتاكما كانتا في فيلم سبايدر مان"، وعلى ما يبدو أن غوينيث قد نسيت ذلك الأمر.

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الجدير بذكره أن زيندايا وغوينيث لا يجمعهما فقط ارتداء نفس الإطلالة ولكن قد شاركا سويًا في فيلم Spider-Man: Homecoming والذي تم عرضه لأول مرة في عام 2017.

وهذه الإطلالة المثيرة للجدل من توقيع مصمم الأزياء الأمريكي توم فورد ويبلغ سعرها 15 ألف دولار.

تحظى زيندايا التي بدأت مسيرتها الفنية في مجال الرقص وعرض الأزياء وعلى الرغم من صغر سنها بتاريخ حافل مع الأثواب الغامضة والمثيرة للجدل حيث ظهرت في مهرجان ميت جالا للعام السابق بفستان فضي من توقيع فيرساتشي مستوحى تصميمه من زي المحاربين القدامى، وكان مصنوعًا من خامة معدنية وبالغعل بدت كأنها محاربة من القرون الوسطى.

واستطاعت زيندايا أن تحفر اسمها من ضمن أيقونات الموضة في هوليوود وليس ذلك فقط بل تشتهر بأعمالها الخيرية حيث تجمع الأموال وتقيم حملات إطعام في عدة دول مثل تنزانيا والفلبين.