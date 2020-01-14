جنيفر لوبيز مذهلة وبيلي بورتر بفستان نسائي بحفل جوائز اختيار النقاد

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أقيم حفل توزيع جوائز اختيار النقاد في دورته الخامسة والعشرين ليلة الأحد الماضي في قاعة باركر هانجر في لوس أنجلوس، وشهد الحفل حضور نخبة من أشهر نجمات ونجوم هوليوود بإطلالات جذابة وأنيقة ومتنوعة على السجادة الزرقاء.

وبرزت خلال الحفل العديد من الإطلالات الفريدة من نوعها، أبرزها إطلالة النجمة الشابة زيندايا المرشحة لجائزة "أفضل ممثلة" في مسلسل درامي، والتي اعتمدت تسريحة الجدائل الطويلة وتألقت بزي بظل الوردي الصارخ من مجموعة توم فورد لربيع وصيف 2020 مكونة من كروب توب معدني لامع بتصميم فريد من نوعه وتنورة ماكسي متدفقة.

وتألقت النجمة البريطانية الشابة ساويرس رونان بفستان أبيض شفاف من إيرديم بصورة ظلية واسعة متدفقة وطويلة وكمّين منتفخين، مطبع بطبعة الأزهار الحمراء، نسقته مع أحمر شفاه أحمر صارخ.

أما الممثلة الصاعدة “Awkwafina” الحائزة على جائزة غولدن غلوب مؤخرًا، والتي تم ترشيحها أيضًا لجائزة "أفضل ممثلة" عن دورها في فيلم “The Farewell”، فارتدت فستانًا أصفر مشرقًا بكمّين طويلين من توقيع المصمم اللبناني إيلي صعب، نسقته مع حقيبة كلاتش بظل الأخضر الليموني.

كعادته دائما، خطف الممثل بيلي بورتر الأنظار مرة أخرى بإطلالة مثيرة للجدل حيث ارتدى بدلة على شكل فستان بدون كمّين من هوجان ماكلولين جاء بظلين مختلفين من ظلال الأخضر النعناعي، كما زين الجزء الظاهر من جسمه بتاتوه الفراشة وارتدى قلادة شوكر فضية عريضة.

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وتألقت الممثلة لوبيتا نيونغ بفستان من توقيع مايكل كورس باللون البني الداكن مكون من توب جلدي وتنورة حريرية متدفقة.

وهذه المرة كان اختيار جنيفر لوبيز موفقًا حيث ارتدت فستانًا منحوتًا في ظل الكريمي أبرز قوامها الممشوق، تميز بياقة عنق وخضر مزين بشريط من الكريستال وبفتحات جانبية، من توقيع المصمم اللبناني جورج حبيقة، وأنهت إطلالتها بمجوهرات فضيرة من هاري وينستون وحقيبة كلاتش بنفس اللون.

وفيما يخص الأحذية ارتدت معظم الممثلات أحذية كعب مدبب أو صنادل الكعب العالي بحزام الكاحل في ظلال معدنية من توقيع أشهر مصممي الأحذية أمثال جيمي تشو، كريستيان لوبوتان، ستيورات ويتزمان و كاسيدي.

وسيطرت ظلال الأخضر والأصفر على السجادة الزرقاء، مع ظهور خفيف للوردي الساخن والأحمر، كما لم تخل من الأسود وتدرجات الأبيض والبني.

فيما يلي أفضل إطلالات الحاضرين على السجادة الزرقاء في حفل توزيع جوائز اختيار النقاد لعام 2020، فما هي أجمل إطلالة في نظرك؟