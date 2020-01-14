مواهب جديدة ستكون تصاميمهم عنوان السجاد الأحمر خلال عام 2020

انطلق يوم الأحد الماضي موسم الجوائز في هوليوود لعام 2020، والبداية كانت مع حفل توزيع جوائز الغولدن غلوب، وقد كانت إطلالات المشاهير على السجادة الحمراء تفوق التوقعات.ولهذا من الصعب التنبؤ بالضبط بما سيرتديه المشاهير في باقي حفلات توزيع الجوائز الضخمة القادمة، وقد لاحظنا ظهور بعض المواهب الجديدة التي نتوقع أن تجتاح تصاميمهم السجاد الأحمر في عام 2020، خصوصًا بعد أن احتضن العديد من المشاهير تصاميمهم، والتي أدت بدورها لظهورهم ضمن قوائم أجمل الإطلالات الأنيقة.

كريستوفر جون روجرز

وقع أن تكون سنة 2020 سنة محورية في مسيرة المصمم الصاعد كريستوفر جون روجرز، الفائز بجائزة CFDA/Vogue Fashion Fund لعام 2019، والذي يشتهر بتصاميمه الغنية والحالمة، المحبوبة بالفعل من قبل نخبة من أهم الأشخاص في عالم الموضة حاليًا: ريهانا، وميشيل أوباما، وتراسي إليس روس، وليزو، ليل ناس، وغيرهم. روجرز هو تعريف النجم الصاعد، ونظرًا لأن هذه ليست سوى نقطة انطلاق لعلامته التجارية، يمكننا فقط أن نتخيل التصاميم التي سيقدمها لنا من الآن فصاعدًا.

ديفيد كوما

تجمع إبداعات ديفيد كوما بين الرقي والجرأة، وهو توازن لم يتمكن سوى عدد قليل جدًا من المصممين من تحقيقه، وتذكرنا الأنماط المختلفة لتصاميمه بأناقة "المينيماليست" في التسعينيات، وبما أن طابع التسعينات من أكثر المواضع شعبية في مشهد الأزياء في الوقت الحالي، لن نتفاجأ برؤية المزيد من فساتين كوما على السجاد الأحمر في مختلف المناسبات هذا العام.

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ماركاريان

تحتفي العلامة الأمريكية ماركاريان بالأسلوب الباروكي دائمًا، من خلال التفاصيل مثل توب الكورسيه، والأكمام المنتفخة، وربطات البو الرومانسية. وتشمل قاعدة عملائها أشهر الممثلات أمثال إيما روبرتس و لورا ديرن، لذلك نتوقع أن نرى المزيد من فساتينها على السجاد الأحمر هذا العام.

ريتشارد كوين

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بالنسبة إلى مجموعة معينة من المشاهير، الحصول على أفضل إطلالة جذابة وجميلة على السجادة الحمراء من الأولويات، مثل النجمة جنيفر لوبيز وعضوات عائلة كارداشيان - جينر، وهناك دائمًا فرصة للتربع على عرش قائمة أفضل الإطلالات بارتداء تصميم خيالي من توقيع المصمم البريطاني ريتشارد كوين، ويشتهر المصمم، الذي فاز بجائزة فاخرة من الملكة إليزابيث الثانية والتي تحضره عروضه باستمرار، بالفساتين الغنية بطبعات الأزهار بصور ظلية مبالغ فيها، لذلك فهو الخيار المثالي لأشهر النجمات.

خايتي

اكتسبت العلامة الأمريكية "خايتي" مكانًا في قلب كل محررة للأزياء بسبب تصميماتها الرومانسية الجميلة وقطعها الرائجة، ولكن بغض النظر عن المدرج (وخزانة أزياء كاتي هولمز)، فإن العلامة على وشك الحصول على لقب العلامة الشعبية على السجاد الأحمر الآن أيضًا، ففي الأسبوع الماضي فقط، ارتدت أبيغيل سبنسر فستانًا من التول من توقيع العلامة الأمريكية إلى حفل ما بعد الغولدن غلوب، وهذا يدل على شعبية "خايتي" المتصاعدة على السجادة الحمراء أيضًا.

شارلوت نولز

عندما وصلت بيلا حديد إلى السجادة الحمراء أثناء حضورها حفل توزيع جوائز "MTV Video Music Awards"، ارتدت زيًا مكونًا من كروب توب وتنورة مرتبطة معا بالحمالات من المصممة اللندنية الناشئة شارلوت نولز، كانت إطلالة حديد بمثابة نقطة تحول في مسيرة المصممة الشابة، والتي وضعت على الفور تصميماتها المستوحاة من اللانجري على خريطة الأزياء.

كريستوفر إسبير

عندما ارتدت العارضة كانديس سوانبويل إحدى فساتين كريستوفر إسبير، التي أظهرت عضلات بطنها في خريف هذا العام، أصبحت الصور مركز حديث عشاق الموضة على مواقع التواصل الإجتماعي، وبعد ذلك تألقت النجمة الأنيقة زيندايا بفستان ذي قصة جريئة مزين بالكريستال في حفل توزيع "People's Choice Awards"، أصبح المصمم الاسترالي الصاعد محل اهتمام عشاق الموضة من مختلف أنحاء العالم.

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