من المطبخ الشعبي.. طريقة عمل بط بالمرتة الدمياطي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: أميرة حلمي تتميز مصر بكثرة الأكلات الشعبية لدرجة أن لكل محافظة عددًا من الأكلات التي تميزها عن غيرها، وفي بعض الأحيان تختلف هذه الأطعمة من مدينة إلى أخرى على حسب عادات وتقاليد موروثة لأهاليها.. لايف ستايل الخليج 365 يصحبكم في جولة داخل مطبخ مصر الشعبي في حلقات، جولتنا اليوم في المطبخ الدمياطي وطريقة بط بالمرتة. المقادير: - بطة. - سمـنة. - قرفة. - كمون. - جوة الطيب. - حبهان. - ورق لورا. - كرفس. - جزر. Advertisements - بصل. - زعتر. - مرقة. - بهارات. -زبيب. - أرز بسمتى. - توابل. طريقة التحضير: - شوحى البصل مع السمنة والكرفس وجزر وزعتر ومكعب مرقة وملح وفلفل وبهارات والتوابل. - احشى البطة بالخليط من الداخل ثم ترفع فى المرقة وورق لورا وحبهان وتترك حتى تنضج. - ارفعي المرقة مع الأرز المصري حتى ينضج، وتقدم مع الزبيب بالهنا.

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