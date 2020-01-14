"كعب بيزا" أحدث صيحات الموضة في 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-
يتصدر "كعب بيزا" "Pisa Heels" أحدث صيحات موضة الأحذية في 2020، وهو عبارة عن كعب قطة "Kitten Heels" مائل على غرار برج بيزا الشهير، علما بأن كعب القطة هو كعب صغير ونحيف يمتاز بطابع مفعم بالرقة والأنوثة.
ويمنح الكعب حسب ما أوضحت مجلة "Elle" المرأة إطلالة جذابة تعكس تفرد أسلوبها، إذ إن الحذاء المزدان بكعب بيزا يتناغم مع تنورة يصل طولها إلى الكاحل أو سروال ذي حاشية نحيفة أو مستقيمة، مشيرة إلى أن كعب بيزا يناسب كل الإطلالات سواء إطلالة العمل الرسمية أو الإطلالة النهارية الكاجوال أو إطلالة المناسبات المسائية.
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