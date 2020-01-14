نصائح مهمة لمواجهة نقص الفيتامينات والمعادن في الجسم

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ- الفيتامينات والمعادن ضرورية للجسم، وعند نقصانها يتعرض الجسم إلى التعب المستمر وضعف التركيز وتقلص العضلات وضعف الأعصاب وسوء الهضم والبقع الزرقاء بالساق والركبة. وإذا ظهرت عليك واحدة من هذه الأعراض، فتنصحك الجمعية الألمانية للتغذية بتناول الخضروات والفواكه بمعدل 5 حصص يوميا، بواقع 400 جرام خضروات و250 جرام فواكه. وأوضحت أن الفواكه والخضروات غنية بالفيتامينات والمعادن؛ فعلى سبيل المثال يحتوي الموز والتوت والبروكلي والسبانخ على البوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم، وهي معادن مهمة لتجنب التقلص العضلي. Advertisements وتحتاج الأعصاب إلى فيتامينات B، والتي تتمثل مصادرها في الموز والأفوكادو والبروكلي والكرنب والسبانخ والبازلاء. ولتجنب البقع الزرقاء ينبغي تناول الخضروات والفواكه الغنية بفيتامين K، مثل البروكلي والكرنب والسبانخ. ولمحاربة التعب وضعف التركيز يحتاج الجسم إلى الحديد، الذي تتمثل مصادره في التوت والكيوي والموز والسبانخ والطماطم والفِطر. ولتنشيط الهضم ينبغي تناول الأنواع الغنية بالألياف الغذائية مثل الجزر والبطاطس والكرنب والتفاح.

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