بعد تعرضها للاعتداء ومحاولة الاغتصاب.. انجي خوري تهدد بالانتحار حتى ترتاح

أثارت الفنانة السورية نجمة مواقع التواصل، انجي خوري، جدلاً واسعاً ، في تغريدة كتبتها على حسابها عبر “تويتر”، هددت فيها بالانتحار كي تضع حداً لحياتها. حسب قولها.

التغريدة المثيرة التي كتبتها فنانة “التعري” كما تسمى، قالت فيها (الانتحار أسهل من الحل).

وكانت نجمة مواقع التواصل السورية، اتهمت الفنانة اللبنانية قمر بإرسال شخص إليها في سوريا والاعتداء عليها ومحاولة اغتصابها.

ونشرت انجي خوري عدة فيديوهات ظهرت فيها وهي تصرخ وتبكي وتقول إن “قمر” أرسلت إليها شاباً يُدعى “طريف حفار”، قام بضربها وتهديدها بالاغتصاب والقتل، لأنها سبق وأن هاجمت “قمر”.

وذكرت انجي خوري انه وأثناء احتجازها من قبل “طريف حفار” كان يتواصل مع “قمر” عبر الهاتف.

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وأكدت خوري انها ستتقدم بدعوى قضائية ضد حفار في سوريا.

يذكر ان انجي خوري سبق واتهمت “قمر” باختطافها مع الفنان آدم.

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وقبل أيام نشرت انجي خوري صورة “ساخنة” مع الفنان اللبناني “آدم” الذي قالت إنه طليقها.

واستغرب المتابعون من إطلاق “إنجي” وصف “طليقي” على آدم، الذي اتهمته سابقاً بخطفها في منطقة صبرا.