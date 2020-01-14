الملياردير السعودي الوليد بن طلال ينشر فيديو يجمعه بالسلطان قابوس وخليفته هيثم بن طارق

نشر رجل الأعمال السعودي الأمير الوليد بن طلال فيديو جمعه بسلطان عمان الراحل، قابوس بن سعيد آل سعيد، وخليفته، السلطان هيثم بن طارق.

وقال الملياردير السعودي، في تغريدة على حسابه الرسمي في موقع “تويتر”: “أتقدم بخالص التعازي والمواساة لأخي السلطان هيثم آل سعيد حفظه الله ولعموم الشعب العماني الشقيق في وفاة السلطان قابوس رحمه الله”.

وتابع بن طلال: “وأبارك لأخي السلطان هيثم بن طارق آل سعيد قيادة سلطنة عمان الغالية علينا. ونتمنى النجاح والازدهار لبلدنا الثاني سلطنة عمان”.

وفجر السبت، أعلن الديوان السلطاني وفاة السلطان قابوس، بعد 50 عاما قضاها في الحكم، ليخلفه السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، بعد ساعات من وفاته.