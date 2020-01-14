ثري يبحث عن حبيبة لترافقه في رحلته إلى القمر.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

دعا الملياردير الياباني، يوساكو ميزاوا، العزباوات ممن تجاوزن العشرين من العمر للانضمام إلى برنامج حول رحلة بحث يجريها عن حبيبة ترافقه في رحلة حول القمر.

ووفقا لـ”روسيا اليوم” نقلا عن “رويترز” فقد كتب ميزاوا صاحب الـ 44 عاما، على موقع إلكتروني يستقبل طلبات الانضمام للبرنامج، قائلا: مع تدفق مشاعر الوحدة والفراغ عليّ، هناك شيء واحد أفكر فيه، أن أستمر في حب امرأة واحدة.

يوساكو ميزاوا أضاف، أريد العثور على شريكة حياة، ومع شريكة الحياة المستقبلية هذه، أود أن أصرخ معربا عن الحب وداعيا للسلام العالمي من الفضاء الخارجي.

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ومن المقرر أن يذهب ميزاوا في رحلته حول القمر عام 2023، ليصير بذلك أول مسافر في رحلة خاصة تابعة لشركة “سبيس إكس” التي يملكها رجل الأعمال الشهير، إيلون موسك.

ميزاوا الذي انفصل في الآونة الأخيرة عن حبيبته الممثلة أيامي جوريكي صاحبة الـ 27 عاما، قال إنه يعتزم اصطحاب فنانين معه حتى تكون التجربة، التي أطلق عليها اسم “دير مون”، مصدر إلهام لهم.

وسيعرض البرنامج الوثائقي الذي سيكون بعنوان “فول مون لوفرز”، على خدمة “أبيما تي.في”، ويستهدف جمهورا من الشبان العازفين عن التلفزيون.