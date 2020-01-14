غدا.. عزاء نجل رئيس القومي للمرأة بمسجد المشير بالتجمع الخامس

قال مصدر مقرب من مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن عزاء نجل مايا مرسي يقام غدا من مسجد المشير طنطاوي بشارع التسعين بالتجمع الخامس.

وتُشيع جنازة الفقيد، بعد قليل، من مسجد السيدة نفيسة، وكان أمين تامر قد وافته المنية فجر اليوم، فجأة أثناء نومه.

وكانت مايا مرسي في السعودية في أثناء وفاة نجلها، الذي يبلغ من العمر 16 عاما، وتوفي وفاة طبيعية، فيما كان يدرس. IG

ونشرت الصفحة الرسمية للقومي للمرأة، نبأ الوفاة صباح اليوم، وكتبت في التعليق على الصورة، "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره استرد الله وديعته وإنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي إلى رحمه الله تعالى أمين تامر، نجل الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، وذلك مساء أمس".

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وأضافت: "ستقام صلاة الجنازة اليوم الثلاثاء عقب صلاة الظهر بمسجد السيدة نفيسة".

واختتمت، "ويتقدم جميع عضوات وأعضاء المجلس وأمانته العامة ولجانه وفروعه بالمحافظات بخالص التعازي والمواساة للدكتورة مايا مرسي، داعين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون".